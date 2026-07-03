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3 июля, 19:48

Экс-тренер «Тоттенхэма» Постекоглу возглавил «Аль-Наср» Роналду

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу возглавил «Аль-Наср», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Контракт с австралийцем греческого происхождения рассчитан на два года.

60-летний специалист сменил в клубе португальца Жорзе Жезуша, под руководством которого «Аль-Наср» стал чемпионом Саудовской Аравии в прошедшем сезоне. За команду выступает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду.

Последним местом работы Постекоглу был «Ноттингем Форест», который он покинул в октябре 2025 года. До этого тренер работал в «Тоттенхэме», «Селтике», «Йокогаме», сборной Австралии, «Мельбурне», «Брисбен Роар» и греческом «Панахаики».

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Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
Анге Постекоглу
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