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Источник: Сперцян подписал контракт с «Аль-Ахли»

Павел Лопатко

«Аль-Ахли» подписал контракт с полузащитником Эдуардом Сперцяном, сообщил журналист Сами Аль-Кади.

По данным источника, 26-летний армянин ранее успешно прошел медицинское обследование. Сторонам остается лишь дождаться официального объявления о трансфере.

26-летний армянин с июля 2021 года играл за «Краснодар». Его контракт был рассчитан до 30 июня 2029 года.

В сезоне-2025/26 в 42 матчах Сперцян забил 14 голов и отдал 18 результативных передач.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.

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Эдуард Сперцян
ФК Аль-Ахли (Джидда)
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