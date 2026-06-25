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Сегодня, 17:38

Источник: Фернандеш принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес саудовцев

Алина Савинова

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 31-летний португалец намерен провести в «МЮ» как минимум еще один сезон, несмотря на интерес со стороны команд из Саудовской Аравии. Отмечается, что перед чемпионатом мира-2026 Фернандеш не вел официальных переговоров с «красными дьяволами» о своем будущем, однако уже сообщил партнерам по команде и людям из близкого окружения, что планирует остаться.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 22 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.

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Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
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 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
6
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
7
 Сандерленд 0 0 0 0 0-0 0
8
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
9
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
10
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
11
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
12
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
13
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лидс 0 0 0 0 0-0 0
15
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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21.08 22:00 Арсенал – Ковентри - : -
22.08 14:30 Халл Сити – МЮ - : -
22.08 17:00 Эвертон – Кр. Пэлас - : -
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23.08 16:00 Брайтон – Астон Вилла - : -
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