Источник: Фернандеш принял решение остаться в «Манчестер Юнайтед», несмотря на интерес саудовцев

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает talkSPORT.

По информации источника, 31-летний португалец намерен провести в «МЮ» как минимум еще один сезон, несмотря на интерес со стороны команд из Саудовской Аравии. Отмечается, что перед чемпионатом мира-2026 Фернандеш не вел официальных переговоров с «красными дьяволами» о своем будущем, однако уже сообщил партнерам по команде и людям из близкого окружения, что планирует остаться.

Фернандеш выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года. В сезоне-2025/26 он провел 37 матчей во всех турнирах, забив 9 голов и отдав 22 результативные передачи. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.