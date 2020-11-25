Черчесов давал интервью для игроков. Внешний мир ему безразличен

Мнение обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера о ярком выступлении главного тренера сборной России на телевидении.

Вот моя версия тональности интервью Черчесова на «Матч ТВ», исходящая из многолетнего знакомства с ним и некоторого, смею надеяться, понимания его подхода и приоритетов.

Он пришел на этот разговор в студию, чтобы адресовать его команде. Не зрителям, а именно команде. Больше никому.

И осознанно выдал серию жестких месседжей, в том числе — отдельным футболистам. Ему было важно, чтобы это прозвучало публично и на максимально возможную аудиторию: поэтому ТВ и прайм-тайм. И про золотой актив (конкретно — Миранчукам), и про все остальное. Ему надо ИХ разозлить. Даже взбесить — и даже на себя. Неважно, на кого — главное, чтобы за живое задело и включило желание доказать обратное.

При этом Черчесову абсолютно наплевать, что по этому поводу подумают авторы гневных комментариев в соцсетях. Всю цену подобному у него имелась возможность понять перед ЧМ-2018. Тогда при этом у тренера за спиной не было охранной грамоты в виде четвертьфинала ЧМ — и все равно Черчесов положил на публичный хейт. И преуспел.

Да, у него свой, специфический язык, который поймет не каждый, кто никогда с ним не общался. Но Черчесову важно, чтобы его язык доходил до футболистов, а не до болельщиков.

Вы часто слышали по телевизору большие интервью большого хоккейного тренера Олега Знарка? Не слышали вообще. И не услышите. Потому что Знарку наплевать, что о нем будут думать люди со стороны, еще втрое сильнее, чем Черчесову.

А команды Знарка всегда отлично понимают. Мы, журналисты, тоже иногда думаем (напрасно), что с нами тренеры общаются так же, как с игроками, и воздействуют их слова на команды так же, как на нас.

Ничего подобного. Огромное заблуждение так считать.

На пресс-конференциях Знарок выдавливает из себя два-три слова в ответ на каждый вопрос и многим тем самым бесит. Но это не мешает ему выигрывать чемпионат мира, Олимпиаду, три Кубка Гагарина, брать бронзу на Кубке мира.

Как-то я спросил двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова, в чем фишка Знарка. Слава играл в конце карьеры у него в «Динамо». Козлов, который к моменту разговора никак от Знарка не зависел, ответил: «За этого тренера хочется бросаться под шайбу».

Это о том, что, раздражая своими словами журналистов, тренер запросто может теми же выражениями уметь достучаться до самого нутра игроков.

Поэтому мне смешно слышать, когда на основании интервью люди делают выводы о том, как Черчесов общается с командой и воздействует на нее. Он же сказал: «Раздевалка — это раздевалка». Там включаются совершенно другие рычаги, о которых мы с вами не имеем возможности судить.

Но, исходя из единства команды и ее результатов на ЧМ-2018 и в отборочном турнире Евро-2020, Черчесов знает, как воздействовать на футболистов сборной.

Думаю, коллеги с «Матча» тоже довольны, поскольку им, особенно Денису Казанскому, удалось Станислава Саламовича завести и вызвать к жизни яркие высказывания. Но думаю, что Черчесов все равно сказал бы плюс-минус одно и то же, просто это могло произойти с разными формулировками и эмоциональным окрасом. Здесь он был почти максимальным, темперамент включился процентов на 90. Того, естественно, что могло прозвучать публично.

А последствия, в том числе, и этого интервью мы узнаем через семь месяцев. Не раньше.