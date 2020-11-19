Обозреватель «СЭ» — о проблемах национальной команды и вопросах к Черчесову.

Четвертое место в рейтинге кошмаров. Но это — всего лишь Лига наций

Мрак в Белграде поставлю, пожалуй, на четвертое место в своем рейтинге кошмаров сборной России со времен развала СССР. Кто-то сейчас искренне убежден, что ничего позорнее в жизни не видел. Но пройдет денька три-четыре — и пар выйдет, а взгляд на ситуацию станет трезвее.

Случившееся, конечно, скверно и стыдно, но это Лига наций, не более. Турнир, которого еще три года назад не было в природе. Вылет в третью корзину отбора к ЧМ-2022 тоже не фатален: сравните составы корзин и поймете, что вторая и третья не особо отличаются друг от друга. И если из этих 0:5 будет извлечен правильный урок к чемпионату Европы, и там команда выступит, как на домашнем ЧМ, то, может, и хорошо окажется, что эта «Аргентина — Ямайка» случилась.

Даже обсуждавшиеся по ходу матча всеми 1:7 в Португалии в 2004 году у меня идут не на первой позиции, поскольку то была отборочная встреча, а они воспринимаются не так остро, как финальные. Хоть она побудила (не могу сказать — вдохновила) меня написать в «СЭ» текст в жанре некролога сборной России. Катастрофа Марибора-2009, пусть и всего со счетом 0:1 — на втором, поскольку слишком многое стояло на кону и убило, возможно, лучшую версию сборной России в истории. Это были стыки — уже не рядовой отборочный матч, но еще и не финальный турнир.

Поэтому безусловный лидер для меня — 0:3 от Уэльса в Тулузе-2016. С шапкой на первой полосе нашего издания — «Тулузеры». Вот когда было совсем тошно, и казалось, что в этом туннеле никогда не будет света. Тем более что через пару дней Кокорин с Мамаевым в Монте-Карло дорисовали этот «черный квадрат».

Свет, однако, появился быстро — всего через два года на домашнем чемпионате мира. Да и потом весь 2019-й и два первых матча 2020-го, показавшие, что в полночь после окончания ЧМ-2018 карета не превратилась в тыкву, и увиденное нами на российских стадионах — не фейк. Кстати, и в 2004-м с некрологом, как выяснилось, поторопился — Гус Хиддинк оживил мертвеца, и меньше четырех лет спустя была голландская сказка на Евро-2008. В футболе все меняется быстро.

Даже в течение одного матча. Глядя на то, как сербы набивают Гильерме, а затем и Джанаеву полную кошелку, я вспоминал давнее высказывание Леонида Слуцкого. Анализируя матчи, он сделал вывод, что в любой игре, даже завершившейся 0:5, обязательно бывает эпизод, который при ином его разрешении мог развернуть матч в совершенно другую сторону. А потому серьезные выводы можно делать только на более или менее длинной дистанции, но не по одной игре.

Не узнаете этот матч и кучу моментов у Заболотного — и при 0:0, и при 1:0, и при 2:0? Понятно, что не надо выставлять крайним его одного (тем более что не форвард «Сочи» сам себя в состав ставил), но история-то действительно могла закрутиться совсем другая. Каждый матч — это маленькая жизнь, поворот событий в которой становится точками невозврата. И если тот же Уэльс возил Россию все 90 минут без малейших вариантов, то в Сербии обстоятельства сложились таким странным образом, в котором постараюсь разобраться ниже.

Кричать «позор», изобретать оскорбления и насмешки всем и каждому причастному — самое легкое и беспроигрышное. Всего этого сборная России сегодня заслуживает. Но оставлю это другим. Желающих устроить вакханалию, требовать отставок и изгнаний хватит за глаза. Помните, как после того же Евро-2016 создавалась петиция с требованием вообще распустить сборную? Смешно — зная, что было дальше? Вот и вся цена такой истерике.

Поэтому при всем справедливом возмущении результатом и игрой команды Станислава Черчесова против Сербии не стоит поддаваться первым эмоциям, ставить на команде крест, истошно голосить, что она никогда и ни у кого вообще не выиграет. Она вообще-то, если кто забыл, в восьми матчах из десяти в отборочном цикле Евро с соотношением мячей 33-8 победила. А тех же сербов 3:1 в этом сентябре в Москве уверенно обыграла. Наверняка хватает людей, кто и это успел забыть.

Мне много раз за матч в Белграде хотелось переключить телевизор — на матч... российского и сербского теннисистов Даниила Медведева и Новака Джоковича, причем

наш спортсмен там взял реванш за футболистов. Но эту чашу надо было испить до дна. И почувствовать, как об этом писать. Мы же видели матч в Турции и понимаем, что игроки — не равнодушные бездельники!

После такого нечастого впечатления, как матч в Белграде, важно выбрать правильную интонацию. Правильную, с одной стороны, не для того, чтобы удовлетворить тренеров и игроков, которым нет оправданий, и капитан Джикия произнес единственно возможные и верные в такой ситуации слова. Но и не для той кровожадной и, к сожалению, большой части публики, которая при первой возможности требует чьей-нибудь головы. Как будто это поможет и сделает команду сильнее.

Таких ведь и раньше хватало — из той категории, что, например, после чемпионата мира-1962 своим безжалостным освистыванием на каждом матче вогнали в депрессию и едва не заставили закончить с футболом Льва Яшина. Его с огромным трудом вернули, а через год он взял «Золотой мяч». Прекрасная, кстати, иллюстрация к тому, что безвыходных ситуаций в спорте не бывает, а бичевать готовы даже самых великих. И дальше все зависит от нервной системы — ломаешься ты от этих бичеваний или встаешь еще сильнее.

Случившееся в Сербии крайне досадно, но это далеко не футбольное землетрясение с жертвами. Германия вот тоже 0:6 проиграла (недаром Черчесов дружит с Йоахимом Левом, когда-то у него играл и решил хоть так смягчить ему горечь неудачи. Шутка, Станислав Саламович). Но не думаю, что этот разгром, для немцев особенно шокирующий, заставит Немецкий футбольный союз срочно бросаться на поиски замены Леву.

Никогда нельзя делать выводы и рубить головы, отталкиваясь от одного результата. Это закон футбольного менеджмента, и кто им пренебрегает — тот обязательно от этого страдает.

Выигрывала отборочный турнир и обыгрывала сербов с венграми другая сборная

А самое-то важное, что сборная на Евро будет совсем другая, чем в матче с Сербией. И по составу, и по готовности. То, что вышло в Белграде, — набор игроков, но не команда. Недаром и Черчесов пробросил фразу об «игре с листа».

Преувеличивает, ищет оправдания? Давайте поглядим. Я решил взять четыре матча за последний год с небольшим, который дает, как мне кажется, объективную выборку по победному для сборной России составу. Два с Шотландией, третьей командой нашей отборочной группы Евро (и, кстати, она вышла на турнир через Лигу наций), которую мы дважды обыграли с общим счетом 6:1, и два в этом сентябре с теми же сербами и венграми, которым забили по трешке с общим счетом 6:3. Итак, что такое наша сборная, которая отправляет в ворота крепких соперников по три мяча за игру?

Четыре матча из четырех провели в стартовом составе Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Зобнин, Оздоев, Ионов и Дзюба. По три — Кудряшов и Жирков. По два — Гильерме, Шунин и Головин. Вот и имеем победную «химию»: два вратаря, у которых по два матча (но Шунин в этом сезоне стал было явно основным), и 10 полевых игроков.

Сколько из них участвовали в матче с Сербией? Гильерме, Джикия, Жирков и Оздоев. Другая команда! Причем без ключевых фигур в структуре игры — Мариу Фернандеса, Головина, капитана Дзюбы, Зобнина и Кудряшова. Вылет двух последних из-за дисквалификаций стал для команды последней каплей. А выбор футболистов более или менее приемлемого уровня у нас настолько скуден, что при выбывании «первой линии» заменить их оказывается некем.

Тем более — при никакой физической готовности игроков, у которых между прошлым и нынешним сезонами было две недели и ноль сборов. Уже неоднократно в различных СМИ приводилась статистика, что россияне за последние месяцы провели больше игр, чем любая другая страна Европы. А ведь не привыкли столько играть, совсем не привыкли! И если в сентябре у футболистов еще была хоть какая-то свежесть, то в октябре она стала резко иссякать (мы это увидели уже по Лиге чемпионов), а к ноябрю все стало совсем печально.

Для меня скорее поразительно, как команда выложилась в Турции, и сколько у нее для этого обнаружилось сил. Но полтора тайма, проведенные в меньшинстве, требовали от Черчесова, возможно, более масштабной ротации. Об этом, однако, поговорим чуть позже.

Мы и при нормальных обстоятельствах заваливаем каждый ноябрь. Это — очевидная тенденция. В 2018-м, таком успешном, 0:3 от Германии и 0:2 от Швеции (как раз в решающем матче прошлой Лиги наций). В 2019-м — 1:4 от Бельгии и 5:0 над целым Сан- Марино. Что было в этом году — вы видели сами.

А тут еще и добрые дяденьки из УЕФА подсуропили с их изматывающими «тройниками». Всех обязали проводить никому не нужные контрольные матчи — такой, как у нас в Молдавии с последующим перелетом в течение недели по маршруту Москва — Кишинев — Стамбул — Белград.

Все это, похоже, и привело к тому, что за три дня команда превратилась вот в это. Что, прессингуя, страхуя и пластаясь в Турции, в Сербии значительная ее доля безучастно смотрела футбол. Прессингом не пахло вообще; зазоры и между линиями, и даже внутри одной были чудовищными, в центральной зоне иногда образовывались пространства, на которых можно было свободно пасти стадо коров. И это было совсем не похоже на обычную черчесовскую сборную России.

А то ведь многие уже позабыли, что после сентябрьского цикла матчей у нее было 10 побед в последних 11 встречах. С октября пошла уже шестиматчевая серия без побед. Но и о том, что было совсем недавно, забывать не надо.

В первый момент, увидев эти 0:5, я признался в оперативном посте в своем Telegram-канале «РабиНерв», что не понимаю, как эта тотальная дезорганизация игры могла произойти, и не хочу делать вид, что на все вопросы у меня есть готовые ответы. И вспомнил высказывание знаменитого тренера Виктора Маслова, что футбол воспринимается слоями. Сначала возникают самые поверхностные мысли и идеи, потом понимание становится все глубже и глубже.

Так вот, зимой клубы наконец-то как следует поработают на сборах, подтянут физику. Весенний график не будет таким зубодробительным, как нынешний — если только кто-то из команд не пройдет в весну и не заберется там далеко, во что при нынешнем положении дел верится с трудом. А в мае — фирменный подготовительный период к Евро имени Черчесова — Ромащенко — Паникова. И к чемпионату Европы это будет свежая и бодрая команда, какую последние два года мы привыкли видеть.

По игре в Сербии было видно, что устал даже Юрий Валентинович Жирков — никому, кстати, не пожелаю такого сотого матча за сборную. А уж если силы покидают даже этого киборга, то остальные, дай им волю, тут же вообще попадают на газон. Если же серьезно, в Лиге чемпионов мы все видим. Здесь же лишь получили подтверждение.

«У них все залетало», — эта часть черчесовского тезиса тоже верна, но не забыл главный тренер отметить, что соперники были «свежее и лучше». «Когда мы физически не готовы, то выглядим хуже нашего уровня, уже не раз такое происходило», — это ключевая фраза. Черчесов не раз рассказывал, как в первой двухлетке работы со сборной Никита Симонян цитировал ему Валерия Лобановского — о том, что только при условии высочайшей функциональной и атлетической готовности наши футболисты могут чего-то добиться на международном уровне.

И это Лобановский говорил о советских игроках, о сливках украинского футбола, которые оказывались под его началом! А с таким подбором футболистов, как у нас сейчас, работать еще стократ сложнее.

Насколько мне известно, Дивеева после Молдавии не поставили на Турцию именно из-за очень плохих результатов функциональных тестов. И это по итогам матча, в котором, как казалось всем со стороны, все происходило стоя, а до нашей защиты мяч дошел один-два раза, и тот сдутый.

Похоже, после крайне энергоемкого матча с Турцией (а поражение, даже достойное, — не лучший восстановитель), помноженного на перелет в Белград, сдутой оказалась уже вся наша сборная.

Почему Заболотный, а не Соболев — и другие вопросы к Черчесову

Объективная картина ясна, но субъективные факторы — выбор состава и замен — все равно мог повлиять на ситуацию. И тут мне пока понятно далеко не все.

Допустим, мы слышали ответ Черчесова после матча с Турцией о причинах появления Заболотного. Мол, сборная вышла со схемой в три центральных защитника, и функционал от Антона при этом требовался такой же, как и в «Сочи». Объяснение разумное, трезвое.

Но с Сербией-то мы вышли с четырьмя защитниками! И снова с Заболотным, а не с Соболевым, в чьем выходе с первых минут после активного участия Антона в матче с Турцией не было почти никаких сомнений. Однако Соболев свой шанс в основе так и не получил, а вышел опять Заболотный. И превзошел себя по числу нереализованных моментов, причем очень-очень старался, но каждый незабитый гол закрепощал его еще больше. Более того, спартаковец не вышел даже на замену.

Надеюсь, Черчесов, как он это практикует, вскоре после сбора даст подробное интервью, в котором расскажет и об этом, и о том, почему с турками он выпустил на замену на роль единственного форварда Ерохина. Знаю, что это произошло из тактических соображений, и хочется узнать — каких. Надеюсь, такая возможность у нас будет.

Вопрос второй, а может, и первый — помог ли бы Дзюба. В октябре, напомню, он играл все три матча за сборную, но на табло не отметился. Поэтому заявлять, что вот его-то и не хватило, не стоит — все видели уставшим и его. И потом, прав Гаджи Гаджиев, сказавший в оперативном комментарии для моего Telegram-канала: «Разве присутствие Дзюбы помогло бы нам хорошо сыграть в обороне?»

Это так. Но реализовывать моменты Дзюба (как и Соболев) умеет лучше и стабильнее Заболотного — хотя, допустим, по игре в прессинге как раз Антону в России мало равных. Но сейчас-то никакого прессинга не вышло, равно как и голов.

Георгий Джикия извинился за позор сборной России в Белграде ?https://t.co/kPrekTg8HS pic.twitter.com/eh7t68PTWm — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 19, 2020

И как-то не особо заметен эффект того, что неприглашение Дзюбы на сбор оградило сборную от нефутбольных разговоров. Нет, может, и оградило — но на результат положительным образом точно не повлияло. Никогда не поверю, что из такого вороха моментов, какие были у Заболотного, Дзюба не реализовал бы ни одного.

Чрезвычайно досадно было смотреть, как после двух фатальных ошибок в матче с Турцией Оздоев продолжает в том же духе — то не идет в жесткий отбор на Радоньича, открывающего после этого счет, то абсолютно свободной оказывается зона перед штрафной, и Йович заставляет слегка сплоховать Гильерме, отбившего перед собой мяч. Оздоев — очень нужный и, что важно, встроенный в систему игры сборной полузащитник, но его положительные качества в последнее время обесцениваются его ошибками. И с этим что-то надо делать.

Кстати, то, что у Оздоева по матчу с Турцией был более высокий индекс InStat, чем у Жиркова, Заболотного (тогда сыгравшего действительно полезно), а главное — Алексея Миранчука, навело меня вот на какую мысль. Мы собственными глазами видели в матче с турками, что полузащитник «Аталанты» отбирал, перехватывал, не делал грубых ошибок, в прессинге отобрал мяч перед первым нашим голом, сделал две предголевые передачи. Оздоев, по цифрам игравший полезно, произвел два действия, круто повлиявшие на исход.

Грубейшая ошибка, перевернувшая ход матча, для статистических платформ лишь один рядовой минус. А тот выход один на один в начале второго тайма — вообще плюс: удар в створ.

О чем все это говорит? О том, что все эти платформы — полезные инструменты (недаром лучшими по индексу стали Кузяев, Кудряшов и Караваев, действительно сыгравшие очень хорошо), которыми надо пользоваться для объективного воссоздания картины матча. Но не более того. Ими ни в коем случае нельзя подменять живое восприятие футбола. В этой многослойной игре заложено нечто гораздо большее, чем механический набор цифр.

Вернемся, однако, к тому, о чем хотелось бы спросить Черчесова. Та же замена обоих Миранчуков в перерыве. Да, с перехвата после ошибки Алексея началась комбинация, приведшая к первому голу сербов. Но она шла еще долго. А были и хорошие атаки, разогнанные игроком «Аталанты», и кому вообще связывать полузащиту с атакой в условиях такой плотности, как не Миранчуку?

Демонстративной заменой Гильерме, причем весьма откровенно прокомментированной, Черчесов, похоже, дал понять ему, что больше в сборной на него не расссчитывает. Два ярких контраста — полное доверие к Оздоеву даже после двух грубых ошибок с Турцией и замена Гильерме в перерыве. Вообще, первым вратарем сборной в последние месяцы стал Шунин, главный тренер и тренер вратарей были им довольны. Все ждали дебюта Сафонова (и я, по крайней мере, в Молдавии, тоже ждал), но к Сербии тот заболел. Вынужденно играл голкипер «Локомотива», и кошмар 1:5 с «Динамо» для него продолжился. Ситуация с вратарями у нас по-прежнему неопределенна, и за семь месяцев до чемпионата Европы это не радует.

Гораздо менее эффективен, чем в последнее время в «Зените», оказался Ерохин. Может, дело в нескольких пропущенных после травмы тренировках, но, возможно, ни выдвинутый центрфорвард, ни правый хавбек — это не его позиции, а к универсализму Ерохин склонен меньше Кузяева? А если Жирков планировался к участию в стартовом составе во всех трех матчах, — почему было не дать 37-летнему игроку отдохнуть в матче с Молдавией? Сказалась ли травма головы у Дивеева на его игре в первом тайме — и, если да, не лучше ли было поменять его на Евгеньева раньше?

Продолжать можно до бесконечности.

Потому что 0:5 — это та самая бесконечность и есть. И если клубы туда, в эту бесконечность падения, уже второй год как уверенно проваливаются, то сборная как раз и удивляла нас тем, что как команда играла выше уровнем, чем ее отдельные игроки.

Но сейчас — опустилась к ним же.

Это отвратительно, но поправимо. Выздоровление от травм, набор функционалки на сборах, а потом и майский сбор национальной команды, — три этапа, которые надо пройти. И Черчесов уже доказывал, что пройти — с ним. Отборочный турнир Евро он прошел уверенно, ему, убежден, играть и в финальном. А вот дальше — в зависимости от того, как.

Популисты же, которые ловят народную волну и разоряются: «В отставку!», будут всегда. Это нормально. Но выигрывает не тот, кто не падает, а тот, кто на один раз больше встает.