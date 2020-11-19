10 худших матчей в истории сборной России: Марибор, 1:7, Сербия

Поражение в Белграде встало в один ряд с другими кошмарами нашей национальной команды. Вспоминаем самые громкие.

Автогол Ковтуна

14 октября 1998 года. Отборочный турнир Евро-2000.

Исландия — Россия — 1:0 (Ковтун, 89, в свои ворота).

Это сейчас Исландия идет достаточно высоко в рейтинге ФИФА и еще не забыты ее подвиги на Евро-2016. В 1998 году островная сборная считалась чуть ли ни карликовой, так что команда уровня России должна была обыгрывать ее уверенно.

Но наша команда той осенью оказалась очень слаба. В первых двух турах отборочного цикла она уступила Украине и Франции, а в Рейкьявике проиграла вновь. Моменты гости создавали, но не реализовывали, а на 75-й минуте остались в меньшинстве — Смертин получил вторую желтую карточку. Все закончилось плачевно: Ковтун забил знаменитый гол рыбкой в ворота Черчесова, а Россия сенсационно потеряла три очка.

Ляп Филимонова

9 октября 1999 года. Отборочный турнир Евро-2000.

Россия — Украина — 1:1 (Карпин, 75 — Шевченко, 88).

В этом матче наша сборная не уступила, однако эффект от ничьей был настолько сильным, что и сейчас страшно вспоминать. Нет сомнений в том, что каждый российский любитель футбола старше 27 лет помнит ту встречу. 9 октября 1999 года всех охватила боль.

Мы начали тот отборочный турнир с трех поражений подряд (включая упомянутое выше от исландцев), но затем главного тренера Анатолия Бышовца сменил Олег Романцев. Для места на Евро-200 сборной России требовалось совершить чудо, и она оказалась в шаге от него. Шесть побед подряд — и команда Романцева в шаге от Евро. Но три очка были необходимы и в седьмой игре.

До 88-й минуты все шло хорошо — счет ударом со штрафного открыл Карпин. Но после подачи Шевченко со стандарта от левой бровки атаки Филимонов закинул мяч в свои ворота, а комментатор Андрей Голованов на всю страну закричал: «Боже мой!» После финального свистка Валерий Карпин назвал результат трагедией и едва ли преувеличил.

Погром в Москве

9 июня 2002 года. Чемпионат мира. Групповой турнир.

Япония — Россия — 1:0 (Инамото, 51).

Нашей сборной повезло при жребии: попалась едва ли ни слабейшая команда первой корзины (Япония), одна из худших на всем турнире (Тунис), а также совсем не нынешняя Бельгия — за пару лет до ЧМ она не вышла из группы на домашнем Евро-2000. Россия пережила катастрофу 1999 года и повезла в Японию крепкий состав.

В первом туре мы уверенно прошли Тунис со счетом 2:0, а Япония с Бельгией разделили очки, поэтому уже в матче с хозяевами наши могли гарантировать досрочный выход в 1/8 финала — надо было победить.

Но последовало поражение. Его на родине восприняли очень близко к сердцу, а в Москве даже начались беспорядки. Драки, летающие бутылки, сожженные и перевернутые машины на Манежной, Охотном ряду и Тверской, аресты, полсотни раненых и один погибший — краткий пересказ происходившего в столице после игры. Погромов могло и не быть, если бы Россия хотя бы удержала ничью, но на 58-й минуте Владимир Бесчастных не попал в пустые ворота. А в следующем туре наша сборная уступила Бельгии и покинула ЧМ.

Шок в Шкодере

29 марта 2003 года. Отборочный турнир Евро-2004.

Албания — Россия — 3:1 (Рракли, 22. Лала, 80. Таре, 83 — Каряка, 77).

После чемпионата мира в Японии и Корее сборную возглавил Валерий Газзаев. Но еще до окончания отборочного турнира Евро-2004 он попрощался с национальной командой. При нем Россия уступила Грузии и Израилю, но, наверное, громче всех оказалось поражение в Шкодере. Албания на день матча находилась во второй сотне рейтинга ФИФА, но победа над Россией подбросила ее со 101-го места на 88-е.

Страшно сказать, что неудача не была случайной. Албания на первых минутах еще и не реализовала пенальти — Овчинников спас команду. В концовке наши сравняли счет, однако хозяева успели забить дважды и вырвать победу, которую в их стране отметили с огромным размахом.

«Ночной позор»

13 октября 2004 года. Отборочный турнир ЧМ-2006.

Португалия — Россия — 7:1 (Паулета, 24. Криштиану Роналду, 37, 68. Деку, 43. Симау, 81. Петит, 89, 90+3 — Аршавин, 79).

Если матч 1999 года с Украиной вся страна смотрела в прямом эфире, то игру в Португалии мало кто. Матч проходил в будний день и завершился глубокой ночью по московскому времени, так что многие болельщики его не увидели. Или выключили после первого тайма: тогда уже на табло горели цифры 3:0, и исход встречи был предрешен.

Но никто не предполагал даже в перерыве, что все закончится таким кошмаром. Россия вышла на поле в пять защитников, но 19-летнему Криштиану Роналду и его партнерам на это было наплевать. Гости выглядели беспомощно: не выдержал даже главный тренер Георгий Ярцев, покинувший скамейку за несколько минут до финального свистка. «СЭ» на следующий день решил оставить всех игроков без оценки, потому что все и так понятно. Это крупнейшее поражение в новейшей истории России.

Марибор

18 ноября 2009 года. Отборочный турнир ЧМ-2010.

Словения — Россия — 1:0 (Дедич, 44).

До осени 2009-го о существовании городка Марибор мало кто знал, но сейчас это — нарицательное в нашем футбольном словаре. Поражение в матче со словенцами не просто лишило сборную России чемпионата мира-2010 — оно разбило мечты всех болельщиков. Ту команду искренне любили: за бронзу Евро-2008, за Гуса Хиддинка, за привлекательный футбол. В отборочной группе мы заняли второе место, но выше подняться не могли — не пустили немцы, с которыми Россия, кстати, достойно сражалась. За месяц до стыков со Словенией в Москву приезжала сборная Германии, и повсюду ту встречу подавали под соусом матча года. Но все ошиблись: он прошел в Мариборе.

У России был сильный состав, так что жеребьевка стыковых матчей не вызывала особых опасений. Совсем легко стало, когда нашим попалась худший из возможных соперников по рейтингу ФИФА (49) — Словения. В первом матче мы победили 2:1, пропустив в концовке, но даже тогда все верили в общий успех. Увы: сухое поражение, слабая игра, удаления Жиркова и Кержакова, а также знаменитый кальянный сюжет в программе «Человек и закон» — вот итог черного ноября 2009-го. Через несколько месяцев Хиддинк распрощался со сборной.

Символично, к слову, что-то поражение случилось тоже 18 ноября — как и последнее от Сербии.

«Ваши ожидания — ваши проблемы»

16 июня 2012 года. Чемпионат Европы. Групповой турнир.

Греция — Россия — 1:0 (Карагунис, 45+2).

Сборной России снова повезло с жеребьевкой, и снова у нее подобралась сильная команда — Аршавин, Кержаков, Денисов, Широков, Жирков, Игнашевич, Дзагоев, Алексей Березуцкий (Василий был травмирован)... В первом туре Россия разбомбила чехов 4:1, так что будущее выглядело безоблачным. Даже ничья с неплохой польской сборной во втором туре не подкосила уверенности в футболистах. Греция казалась слабой: мы обыгрывали ее и в 2004-м, и в 2008-м, а в 2012-м костяк соперника постарел. При этом наши на тот момент не уступали в 14 матчах подряд.

Но Россия сенсационно потерпела поражение, хотя нанесла 25 ударов по воротам. После матча у Аршавина состоялся знаменитый разговор с болельщиками («Ваши ожидания — это не наши проблемы, а ваши проблемы»), а Адвокат подал в отставку.

Руки Акинфеева

18 июня 2014 года. Чемпионат мира. Групповой турнир.

Россия — Корея — 1:1 (Кержаков, 74 — Ли Гын Хо, 68).

На том турнире наша национальная команда уступила всего раз — Бельгии. Но поражение от фаворита группы выглядело не Бог весть чем на фоне двух унылых ничьих. В этот рейтинг легко можно включить и финальную встречу группового турнира с Алжиром, где Россия тоже играла безвольно, но мы остановимся на первом туре, так как матч с Кореей включил в себя эпизод с голом после ошибки Акинфеева, не сумевшего отразить простой дальний удар. Сейчас отовсюду кричат о том, что Игоря нужно возвращать в сборную, но шесть с половиной лет назад голкипера обвиняли во всех бедах — он, по сути, сам занес мяч в сетку. Хотя это был лишь один момент, а вот блеклая и невнятная игра национальной команды — константой.

Главный тренер Фабио Капелло устроил из тренировочной базы сборной чуть ли ни тюрьму, в числе прочего запретил игрокам пользоваться электронными устройствами, но это не помогло. Россия не смогла преодолеть простую группу.

Тулузеры

20 июня 2016 года. Чемпионат Европы. Групповой турнир.

Россия — Уэльс — 0:3 (Рэмси, 11. Тейлор, 20. Бэйл, 67).

Команда продиралась на тот Евро с боем. К середине отборочного цикла мы оказались на отшибе всего с двумя победами (одна была засчитана нам за петарду, брошенную Акинфеева в Черногории). Капелло со скандалом и с позором покинул Россию, а спасать отечество позвали Леонида Слуцкого. Главный тренер ЦСКА все сделал: четырех побед подряд хватило для путевки на Евро-2016. Вот только финальную часть наша команда провалила.

И снова констатируем, что на бумаге группа была проходимой. А после первого тура появился еще больший оптимизм: россияне сравняли счет на последних минутах в матче с фаворитами -англичанами и мысленно подбирали соперников по плей-офф. Однако затем мы уступили Словакии, а после нее и Уэльсу. Поражение от британцев в Тулузе оказалось еще и разгромным, что страшно вдвойне. Для валлийцев то был дебютный чемпионат Европы.

После вылета Слуцкий сказал: «Думаю, после такого турнира необходимо, чтобы другой человек попробовал подготовить команду к дальнейшим ответственным и во многом судьбоносным стартам».

Разгром в Белграде

18 ноября 2020 года. Лига наций.

Сербия — Россия — 5:0 (Радоньич, 10. Йович, 25, 45+1. Влахович, 41. Младенович, 64).

Крупнейшее поражение в эру Станислава Черчесова. Сборной России нужна была просто победа над европейским середняком, у которого, во-первых, далеко не сильнейшее поколение, а во-вторых, немало кадровых потерь. Только три очка гарантировали бы нашей команде место во второй корзине при жеребьевке ЧМ-2022 и выход в Лигу А ЛН. Но еще до перерыва балканцы провели четыре мяча, породив новую волну шуток о беспомощности россиян, а во втором тайме хозяева добавили еще один гол.

0:5 — это унизительно для действующего четвертьфиналиста чемпионата мира.