Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, обойдя Черчесова
Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии в возрасте 37 лет и 14 дней. Таким образом, защитник «Зенита» превзошел достижение нынешнего наставника нашей сборной Станислава Черчесова, который свой последний матч в составе национальной команды провел в возрасте 36 лет и 174 дней. Жирков теперь занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу (38 лет 359 дней).
Самые возрастные игроки в истории сборной России
|
Игрок
|
Турнир
|
Соперник
|
Возраст
|
з. Сергей Игнашевич
|
ЧМ
|
Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)
|
38 лет 359 дней
|
з. Юрий Жирков
|
ЛН
|
Сербия — 0:0* (д)
|
37 лет 14 дней
|
в. Станислав Черчесов
|
ТМ
|
Израиль — 1:4 (г)
|
36 лет 174 дня
|
п. Александр Мостовой
|
ЧЕ
|
Испания — 0:1
|
35 лет 294 дня
|
з. Роман Шаронов
|
ТМ
|
Уругвай — 1:1 (д)
|
35 лет 259 дней
|
п. Роман Широков
|
ЧЕ
|
Уэльс — 0:3
|
34 года 349 дней
|
з. Олег Кузьмин
|
ТМ
|
Франция — 2:4 (г)
|
34 года 324 дня
|
з. Виктор Онопко
|
ТМ
|
Литва — 4:3 (д)
|
34 года 308 дней
*Матч продолжается.
Если учитывать советский период, то в таком случае Юрий Жирков будет располагаться лишь на третьей строчке. Помимо Игнашевича, защитник также уступает прославленному советскому вратарю Льву Яшину, который свой последний матч за сборную СССР провел в возрасте 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)
Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России
|
Игрок
|
Турнир
|
Соперник
|
Возраст
|
з. Сергей Игнашевич
|
ЧМ
|
Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)
|
38 лет 359 дней
|
в. Лев Яшин
|
ОЧЕ
|
Греция — 4:0 (д)
|
37 лет 267 дней
|
з. Юрий Жирков
|
ЛН
|
Сербия — 0:0* (д)
|
37 лет 14 дней
|
в. Станислав Черчесов
|
ТМ
|
Израиль — 1:4 (г)
|
36 лет 174 дня
|
н. Олег Блохин
|
ТМ
|
ФРГ — 0:1 (г)
|
35 лет 320 дней
|
п. Александр Мостовой
|
ЧЕ
|
Испания — 0:1
|
35 лет 294 дня
|
з. Роман Шаронов
|
ТМ
|
Уругвай — 1:1 (д)
|
35 лет 259 дней
|
п. Игорь Нетто
|
ТМ
|
Австрия — 0:0 (д)
|
35 лет 127 дней
*Матч продолжается.