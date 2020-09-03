Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, обойдя Черчесова

21:47
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Юрий Жирков. Фото Александр Федоров., "СЭ"
Теги:

Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии в возрасте 37 лет и 14 дней. Таким образом, защитник «Зенита» превзошел достижение нынешнего наставника нашей сборной Станислава Черчесова, который свой последний матч в составе национальной команды провел в возрасте 36 лет и 174 дней. Жирков теперь занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу (38 лет 359 дней).

Самые возрастные игроки в истории сборной России

Игрок

Турнир

Соперник

Возраст

з. Сергей Игнашевич

ЧМ

Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)

38 лет 359 дней

з. Юрий Жирков

ЛН

Сербия — 0:0* (д)

37 лет 14 дней

в. Станислав Черчесов

ТМ

Израиль — 1:4 (г)

36 лет 174 дня

п. Александр Мостовой

ЧЕ

Испания — 0:1

35 лет 294 дня

з. Роман Шаронов

ТМ

Уругвай — 1:1 (д)

35 лет 259 дней

п. Роман Широков

ЧЕ

Уэльс — 0:3

34 года 349 дней

з. Олег Кузьмин

ТМ

Франция — 2:4 (г)

34 года 324 дня

з. Виктор Онопко

ТМ

Литва — 4:3 (д)

34 года 308 дней

*Матч продолжается.

Если учитывать советский период, то в таком случае Юрий Жирков будет располагаться лишь на третьей строчке. Помимо Игнашевича, защитник также уступает прославленному советскому вратарю Льву Яшину, который свой последний матч за сборную СССР провел в возрасте 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России

Игрок

Турнир

Соперник

Возраст

з. Сергей Игнашевич

ЧМ

Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4)

38 лет 359 дней

в. Лев Яшин

ОЧЕ

Греция — 4:0 (д)

37 лет 267 дней

з. Юрий Жирков

ЛН

Сербия — 0:0* (д)

37 лет 14 дней

в. Станислав Черчесов

ТМ

Израиль — 1:4 (г)

36 лет 174 дня

н. Олег Блохин

ТМ

ФРГ — 0:1 (г)

35 лет 320 дней

п. Александр Мостовой

ЧЕ

Испания — 0:1

35 лет 294 дня

з. Роман Шаронов

ТМ

Уругвай — 1:1 (д)

35 лет 259 дней

п. Игорь Нетто

ТМ

Австрия — 0:0 (д)

35 лет 127 дней

*Матч продолжается.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир