Жирков вышел на второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, обойдя Черчесова

Юрий Жирков вышел в стартовом составе сборной России на матч Лиги наций против Сербии в возрасте 37 лет и 14 дней. Таким образом, защитник «Зенита» превзошел достижение нынешнего наставника нашей сборной Станислава Черчесова, который свой последний матч в составе национальной команды провел в возрасте 36 лет и 174 дней. Жирков теперь занимает второе место в списке самых возрастных игроков сборной России, уступая по этому показателю лишь Сергею Игнашевичу (38 лет 359 дней).

Самые возрастные игроки в истории сборной России

Игрок Турнир Соперник Возраст з. Сергей Игнашевич ЧМ Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4) 38 лет 359 дней з. Юрий Жирков ЛН Сербия — 0:0* (д) 37 лет 14 дней в. Станислав Черчесов ТМ Израиль — 1:4 (г) 36 лет 174 дня п. Александр Мостовой ЧЕ Испания — 0:1 35 лет 294 дня з. Роман Шаронов ТМ Уругвай — 1:1 (д) 35 лет 259 дней п. Роман Широков ЧЕ Уэльс — 0:3 34 года 349 дней з. Олег Кузьмин ТМ Франция — 2:4 (г) 34 года 324 дня з. Виктор Онопко ТМ Литва — 4:3 (д) 34 года 308 дней

*Матч продолжается.

Если учитывать советский период, то в таком случае Юрий Жирков будет располагаться лишь на третьей строчке. Помимо Игнашевича, защитник также уступает прославленному советскому вратарю Льву Яшину, который свой последний матч за сборную СССР провел в возрасте 37 лет и 267 дней. (Денис Аль-Юсифи)

Самые возрастные игроки в истории сборной СССР/России

Игрок Турнир Соперник Возраст з. Сергей Игнашевич ЧМ Хорватия — 2:2 (пен. — 3:4) 38 лет 359 дней в. Лев Яшин ОЧЕ Греция — 4:0 (д) 37 лет 267 дней з. Юрий Жирков ЛН Сербия — 0:0* (д) 37 лет 14 дней в. Станислав Черчесов ТМ Израиль — 1:4 (г) 36 лет 174 дня н. Олег Блохин ТМ ФРГ — 0:1 (г) 35 лет 320 дней п. Александр Мостовой ЧЕ Испания — 0:1 35 лет 294 дня з. Роман Шаронов ТМ Уругвай — 1:1 (д) 35 лет 259 дней п. Игорь Нетто ТМ Австрия — 0:0 (д) 35 лет 127 дней

*Матч продолжается.