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Закрытие границ не угрожает проведению матча Венгрия — Россия

14:12
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Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Шабо заявил «СЭ», что нет никакой угрозы срыва матча Венгрия — Россия, который запланирован на 6 сентября. Ранее появилась информация, что с 1 сентября Венгрия вновь закроет свои границы для иностранных граждан.

— Ограничение никак не влияет на команду и делегацию (включая аккредитованные СМИ), — заявил «СЭ» Шабо. — Им просто нужно следовать протоколу, о котором их проинформировали в РФС. Проведению игры ничего не угрожает. (Севастиан Терлецкий)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в сентябре-2020




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