Пресс-атташе сборной Венгрии Герго Шабо заявил «СЭ», что нет никакой угрозы срыва матча Венгрия — Россия, который запланирован на 6 сентября. Ранее появилась информация, что с 1 сентября Венгрия вновь закроет свои границы для иностранных граждан.

— Ограничение никак не влияет на команду и делегацию (включая аккредитованные СМИ), — заявил «СЭ» Шабо. — Им просто нужно следовать протоколу, о котором их проинформировали в РФС. Проведению игры ничего не угрожает. (Севастиан Терлецкий)