Вратарь сборной Чили отметил безопасность в России: «Сочи — очень чистый город»

Вратарь «Суонси» и сборной Чили Лоуренс Вигору рассказал «СЭ» о впечатлениях от поездки в Россию.

В субботу, 15 ноября чилийцы победили сборную России (2:0) в BetBoom товарищеском матче в Сочи.

«Мне очень понравилось в России. Отличная страна, город Сочи очень чистый. Безопасность на уровне. Россияне невероятно вежливы. Мне очень понравилось здесь», — сказал Вигору «СЭ».

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

18 ноября сборная Чили проведет товарищеский матч против Перу в Сочи.