Лукин заявил, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили

Защитник сборной России Матвей Лукин подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной Чили (0:2).

«Не получился результат. Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная. Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером. Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили.

Жесткая игра сборной Чили? Мы догадывались, что они будут так играть. Думаю, что мы в этом не уступали. Обидно проигрывать. Считаю, что мы не заслужили поражения. Сделаем работу над ошибками. В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).