Сегодня, 10:35

Лукин заявил, что сборная России не заслужила поражения в матче с Чили

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник сборной России Матвей Лукин подвел итоги BetBoom товарищеского матча против сборной Чили (0:2).

«Не получился результат. Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная. Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером. Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили.

Жесткая игра сборной Чили? Мы догадывались, что они будут так играть. Думаю, что мы в этом не уступали. Обидно проигрывать. Считаю, что мы не заслужили поражения. Сделаем работу над ошибками. В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин.

Россия потерпела первое поражение с ноября 2021 года — тогда команда проиграла Хорватии в квалификации ЧМ-2022 со счетом 0:1. После этого национальная команда провела 23 матча — 15 побед, 7 ничьих и 1 поражение (серия без учета двух матчей второго состава сборной с олимпийской сборной Египта и игры с Катаром в сентябре 2023 года — они не учитывались в рейтинге ФИФА).

  • Diman_madridista

    Ну вот, как только проиграли - и сразу началось. Гренаде и Кубе забивали не из-за их "ошибок"? Да вам еще и железобетонный пенальти не поставили. Умейте проигрывать

    16.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Ничего в этой сбродной не изменится. Только если Магата какого-нибудь пригласить. Они даже не видят, что играли плохо.

    16.11.2025

  • napadenie

    Ну да, сынок, конечно, же не заслужили! Это ж футбол, - дурацкая игра! Играешь первым номером, - и на тебе, никак не Перу!

    16.11.2025

  • rams

    На табло глянь паренёк! Заслужили,не заслужили таких категорий НЕТ в футболе...

    16.11.2025

