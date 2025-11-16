Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель
Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.
Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).
Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.
Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году:
Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя
Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя
Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей
Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей
Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей
Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя
Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей
Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей