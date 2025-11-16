Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Команда
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:20

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель

Микеле Антонов
Корреспондент
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель.

Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.

Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).

Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.

Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году:

Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя

Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя

Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей

Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей

Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей

Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя

Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей

Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Сборная России по футболу
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Средства ПВО сбили 57 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Шевченко защитила чемпионский титул UFC в наилегчайшем весе
Ученый сообщил об исходящих от межзвездного объекта 3I/ATLAS лучах
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Сборная Чили готова пригласить Россию на ответный товарищеский матч
Губерниев о поражении России от Чили: «Эх, сыны Карпина...»
Дед Мороз из Америки и девушки в кокошниках: сборная России проиграла Чили в Сочи
Дивеев — о капитанской повязке в матче с Чили: «Большая честь для меня»
Тренер сборной Чили Кордова: «Понравилось, что мы действовали интенсивно и создавали давление»
22-матчевая серия сборной без поражений — все. Россия не проигрывала с 2021 года, но до мирового рекорда ей очень далеко
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Mitlixx

    В Питере и Сочи больше половины билетов было роздано бюджетникам бесплатно Ну и?

    16.11.2025

  • Mr T

    По пивку-ну окэй,только не в муку!

    16.11.2025

  • lenoblles

    Других достижений у сборной нет, пишут о таких.

    16.11.2025

  • Белый Медведь

    Не прожить нам в мире этом без футболов и хоккеев Чтобы не было так скучно смотрим в ноябре футбол Рассмешить чилийцев сможет мощный Игорь наш Дивеев Организовав успешно нашей сборной первый гол А потом «решил» красивым пасом Менгиян Бевеев Вывел опытных чилийцев на убийственный удар Оказалось что российским футболистам-чародеям Помешал (по Глушенкову) «невезухи» перегар

    16.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    78000 болельщиков купили билеты, потратили своё время, пришли и в последних двух матчах получили массу положительных эмоций! НУ И...

    16.11.2025

  • ValeraK

    42 в Волгограде получается явно больше 45 в МСК и СПБ? Автор, завязывай бухать!))

    16.11.2025

  • ValeraK

    30991 ***

    16.11.2025

    • Сборная Чили готова пригласить Россию на ответный товарищеский матч

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости