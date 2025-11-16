Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель

Средняя посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году — 30991 зритель.

Команда Валерия Карпина сыграла в этом году 10 матчей, 8 из которых — в России.

Самую большую аудиторию собрала игра с Ираном в Волгограде (42387), самую скромную — мартовская с Гренадой на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина (15283).

Заключительный матч года со сборной Чили в Сочи с трибун «Фишта» смотрели 32779 болельщиков.

Посещаемость домашних матчей сборной России в 2025 году:

Россия — Гренада (19 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 15283 зрителя

Россия — Замбия (25 марта, «ВТБ Арена», Москва) — 20864 зрителя

Россия — Нигерия (6 июня, «Лужники», Москва) — 45638 зрителей

Россия — Иордания (4 сентября, «Лукойл Арена», Москва) — 24915 зрителей

Россия — Иран (10 октября, «Волгоград Арена», Волгоград) — 42387 зрителей

Россия — Боливия (14 октября, «ВТБ Арена», Москва) — 20533 зрителя

Россия — Перу (12 ноября, «Газпром Арена», Санкт-Петербург) — 45536 зрителей

Россия — Чили (15 ноября, «Фишт», Сочи) — 32779 зрителей