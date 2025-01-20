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Сегодня, 18:24

Майга заявил о желании выступать за сборную России: «Мне дали возможность жить здесь, дали паспорт»

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Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» высказался о желании выступать за сборную России по футболу.

«От такого приглашения я бы не отказался. Мне дали возможность жить здесь, дали российский паспорт. Я приму такой вызов», — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В этом сезоне 29-летний малиец не выходил на поле, он продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Дарик Агаларов, Артем Бухаев

Футбол
Сборная России по футболу
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Мамаду Майга
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