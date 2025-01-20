Майга заявил о желании выступать за сборную России: «Мне дали возможность жить здесь, дали паспорт»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга в комментарии для «СЭ» высказался о желании выступать за сборную России по футболу.

«От такого приглашения я бы не отказался. Мне дали возможность жить здесь, дали российский паспорт. Я приму такой вызов», — сказал Майга «СЭ».

Майга выступает за «Пари НН» с июля 2022 года. В этом сезоне 29-летний малиец не выходил на поле, он продолжает восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Дарик Агаларов, Артем Бухаев