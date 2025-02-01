Мохеби считает, что матч России и Ирана будет интересным

Форвард «Ростова» и сборной Ирана Мохаммад Мохеби рассказал о возможном товарищеском матче с национальной командой России.

«Думаю, что матч со сборной России будет интересным. Я слышал, что мы должны провести этот матч. Точно не знаю, но он должен вроде состояться в октябре или ноябре. Мы иногда это обсуждаем с ребятами по команде», — передает слова Мохеби «РБ Спорт».

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.