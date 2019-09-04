Максим Беляев: «Я готов стать противоядием фланговым подачам шотландцев»

Защитник сборной России Максим Беляев после тренировки в Новогорске отметил, что ожидает от соперника жесткого футбола в высоком темпе и с фланговыми передачами. Напомним, что 6 сентября российская команда сыграет с Шотландией в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Что сказал Станислав Черчесов о сборной Шотландии на теоретическом занятии? Что вызывает наибольшие опасения и как нужно играть, чтобы добиться положительного результата?

— Шотландия — это британская команда, это жесткий футбол, высокий темп, фланговые передачи. Вот примерно к такой манере игры соперника мы и готовимся.

— Есть ли какое-то противоядие таким подачам?

— Конечно, ко всему есть противоядие. Мы сейчас работаем над этим на тренировках. Не только над тем, как играет соперник, но и отталкиваемся от своей игры, в первую очередь.

— Расскажите поподробнее о закрытой части тренировки. Что там происходило? Насколько большое внимание сегодня уделялось тактике?

— Наверное, эта часть специально закрыта, чтобы мы не раскрывали деталей, которые не нужно раскрывать.

— Нас шотландцы не смотрят и не слушают.

— Почему? Везде смотрят и слушают. Даже у стен есть уши, как говорится.

— Можете ли вы стать этим противоядием в том плане, что схема будет с тремя центральными защитниками? К Джикии и Семенову могут добавить именно вас, учитывая рост и физические данные.

— Это все мы узнаем только в день матча. Сейчас каких-то деталей нет смысла раскрывать. Ближе к матчу мы все узнаем.

— Но вы готовы стать таким противоядием?

— Конечно, готов.

— Стиль игры сборной Шотландии на какую российскую команду больше похож?

— Я не так много видел матчей сборной Шотландии, чтобы сравнивать с нашими командами. Не могу ответить на этот вопрос.

— Но Шотландцы сильнее Сан-Марино?

— Если посмотреть на результат, то, конечно, сильнее. (Елена Григорьевская)