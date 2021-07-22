Кунц рассмеялся, услышав вопрос о возможном назначении в сборную России

Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц рассмеялся на пресс-конференции, услышав вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России.

Российский журналист спросил у специалиста, правда ли, что он возглавит российскую команду после Олимпиады. После этого вопроса журналисты вместе с Кунцем рассмеялись.

Закончив смеяться, Кунц предложил обсудить достоверность этой информации по окончании Олимпиады.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Сегодня, 22 июля, сборная Германии проиграла команде Бразилии на групповом этапе олимпийского футбольного турнира со счетом 2:4.