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Кунц рассмеялся, услышав вопрос о возможном назначении в сборную России

18:41
Штефан Кунц. Фото Getty Images
Штефан Кунц. Фото Getty Images
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Главный тренер олимпийской сборной Германии по футболу Штефан Кунц рассмеялся на пресс-конференции, услышав вопрос о возможном назначении на пост наставника сборной России.

Российский журналист спросил у специалиста, правда ли, что он возглавит российскую команду после Олимпиады. После этого вопроса журналисты вместе с Кунцем рассмеялись.

Закончив смеяться, Кунц предложил обсудить достоверность этой информации по окончании Олимпиады.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Сегодня, 22 июля, сборная Германии проиграла команде Бразилии на групповом этапе олимпийского футбольного турнира со счетом 2:4.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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