Карпин заявил, что не подаст в отставку в случае поражения Ираку
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Каприн на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Ираком высказался о своем будущем в национальной команде.
— Недавно вы сказали, что не держитесь за место в сборной. Будете ли готовы подать в отставку, если проиграете Ираку?
— Почему я должен подать? Можно и до игры тогда подать? Что поменяется, если мы проиграем? Нас что, вернут на международную арену или наоборот еще дальше забанят?
— Продлится серия без побед...
— А что она нам дает? Или не дает?
— Команда победами не радует.
— И?
— Болельщики расстроены.
— А мы расстроены, что в матчах не играем. Я не держусь за место что здесь, что в «Ростове». А вы?
— Пока да.
— А вы из страха перед увольнением ходите на работу?
— Нет, потому что нравится.
— Вот и мне нравится. Но это не значит, что я держусь за место и буду от всех отбиваться, вцепившись в стул. Уволят и уволят. В чем проблема? Ничего не случится. Будем так же жить. Не надо бояться ничего.
— Помимо Селихова, кто не сыграет с Ираком?
— Я же не знаю, что случится ночью. Может, у кого-нибудь живот заболит. По медицинским показаниям все готовы. Сыграют или не сыграют — это уже другой вопрос. Но на 90 процентов состав будет отличаться.
Матч Россия — Ирак пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало — в 18.00 по московскому времени.