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Карпин: «Информации у нас больше по Ираку, чем по Ирану»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин на пресс-конференции ответил на вопросы журналиств перед товарищеским матчем с Ираком.

— Можно ли сказать, что этот матч самый важный, ведь Россия полтора года не играла дома?

— Если рассматривать с этой точки зрения, то да. С точки зрения того, что это первый матч в России за полтора года. Но это, если не вдваваться в то, с кем мы играем.

— Главный тренер сборной Ирака очень тепло отозвался о вас, как о футболисте. Помните ли его во время игровой карьеры?

— Честно, не помню. Он сказал, что я лучший игрок? Что, я теперь вспомню из-за этого, как он играл?

— К Ирану было легче готовиться, чем к Ираку?

— Наоборот. Про Иран мы ничего не знали, потому что только назначили главного тренера, даже про расстановку и игру при стандартах — вообще ничего. Смотрели только игры того тренера в клубах. С Ираком попроще с этим делом. Пять матчей при новом тренеры провели и все просмотрели. Они используют либо схему 4-2-3-1 или 5-3-1-1. Но схемы не играют в футбол. Зацикленность на них приводит к тому, что забываешь об игроках. Информации больше по Ираку, чем по Ирану. Выделить такую звезду, как Тареми у Ирана, сложно.

— На скамейке запасных будут микрофоны. Будете корректировать свое поведение?

— Раз будут микрофоны, то минуты две-три буду помнить об этом и вести себя по-другому. А потом проявится все как всегда, поэтому можете услышать много нехорошего. Ну или хорошего — зависит от футболистов наших.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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