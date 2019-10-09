Как Россия готовится к матчу против Шотландии
21:32
Сборная России представила видео о четвертом дне подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Кипра.
Встреча с Шотландией пройдет в Лужниках в четверг, 10 октября и начнется в 21.45 по московскому времени. Игра с Кипром состоится 13 октября.
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? Репортаж о 4-м дне сборов нашей команды в Новогорске!https://t.co/P9atLGBcZ9— Сборная России (@TeamRussia) October 9, 2019
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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