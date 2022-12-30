Дюков назвал своей задачей участие сборной России в отборочном турнире ЧМ-2026

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации заявил, что для союза является важным участие сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года.

— Сколько мы готовы ждать? Непростой вопрос. Не могу сказать, что мы готовы ждать долго. Я не готов долго ждать, — подчернкул Дюков. — Этот вопрос также нужно задать другим членам исполкома РФС. У каждого свое представление. Для нас является важным принять участие в отборочных матчах на чемпионат мира-2026. Я ставлю перед собой эту задачу.

Переход в Азию не гарантирует участие в отборе на чемпионат мира? Да, мы можем перейти. Но никто не может гарантировать, что мы можем принять участие в отборочных матчах. Только ФИФА может гарантировать.

Отбор на чемпионат мира? Сперва нужно сделать все возможное и невозможное. Будем работать над этим. Чемпионат мира — это одно соревнование. Есть большое количество соревнований, где участвуют наши клубные команды, юношеские и женские сборные.