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Сегодня, 16:41

Глава РФС Дюков рассказал о задачах рабочей группы

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о задачах рабочей группы по возвращению клубов и сборных в международные турниры.

— Можно ли сказать, что вопрос перехода в Азию закрыт?

— Создается рабочая группа, в состав которой войдут не только представители УЕФА, но и мы надеемся, что и представители ФИФА, и МОК. Мы ставим задачи найти решение для возвращения нашей сборной и наших клубов к официальным соревнованиям. Мы проработаем вариант скорейшего возвращения в соревнования УЕФА. Если мы поймем, что он невозможен — рабочим вариантом будет смена конфедерации и переход в АФК.
Основная задача — начало участия в официальных соревнованиях. Конечно, важно участвовать на чемпионате мира-2026. Поэтому важно найти решение.

С ФИФА и МОК разговоров не было. Но нет сомнений, что они войдут в рабочую группу. Не обсуждается вопрос перехода в Азию. Мы ищем пути для возвращения к официальным соревнованиям. Этот вопрос обсуждался.

Футбол
РФС
УЕФА
ФИФА
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