Дюков назвал целью рабочей группы РФС возвращение клубов и сборных в международные турниры

Президент РФС Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о решении создать рабочую группу по вопросу возвращения российских сборных и клубов в международные соревнования.

— Принято решение обратиться в УЕФА с предложением создать рабочую группу, предложив УЕФА делегировать в эту рабочую группу трех представителей, как и РФС. Также мы приглашаем войти представителей ФИФА и МОК в состав этой рабочей группы, — подчеркнул Дюков. — Цель рабочей группы — анализ и выработка предложений, комплекса мер и создания дорожной карты для скорейшего решения вопроса о возвращении клубных команд и сборных в официальные международные турниры. Предполагается, что группа будет сформирована сразу после праздников. Мы планируем, что разработка дорожной карты будет выполнена до 1 апреля. Письмо будет направлено сегодня. Предварительная договоренность с ФИФА о создании рабочей группы достигнута. Чуть позже мы решим, кто именно пригласит представителей МОК — УЕФА или РФС.

— Первое предложение — создание рабочей группы. А какое было второе?

— Было предложение принять решение о смене конфедерации и начале процедуры выхода из УЕФА уже сегодня. Выступила половина членов исполкома, они поддержали первый вариант, который предполагает создание рабочей группы. Никто не сказал, что он против данного решения.

— Вы говорили, что все клубы единогласно выступили за переход в Азию.

— Я говорил о том, что большинство клубов поддерживают возможность перехода в Азию. Ничего не изменилось.

Мнение Карпина? Оно учитывалось. Его мнение — лучше играть, чем не играть. Наше решение ставит перед собой задачу найти решение, чтобы начать играть как можно раньше. Создание рабочей группы ускорит этот процесс. Мы можем пойти по пути двухсторонней дипломатии, общаться со всеми. А можем создать рабочую группу, где мы договоримся быстрее. Представьте, мы ведем переговоры с УЕФА, договариваемся. Приходим к ФИФА, а они отвечают, что ничего не знают. Рабочая группа — быстрее. Если мы поймем, что это не работает — пойдем по другому пути. Никто не знает, какой вариант лучше. Покажет только время.