Черчесов — о потерях в сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций со сборной Турции (1:1) рассказал о потерях команды.
— Если брать общие потери, у нас нет и Баринова, и Головина, и Алексея Миранчука. Команда максимально хорошо на это отреагировала, была цельной. Вариативность замен по ходу игры уменьшается. Но мы сделали максимум, чтобы команда была сбалансирована. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.