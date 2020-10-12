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Черчесов — о потерях в сборной России

00:21
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после матча Лиги наций со сборной Турции (1:1) рассказал о потерях команды.

— Если брать общие потери, у нас нет и Баринова, и Головина, и Алексея Миранчука. Команда максимально хорошо на это отреагировала, была цельной. Вариативность замен по ходу игры уменьшается. Но мы сделали максимум, чтобы команда была сбалансирована. (Наталья Юрина)

Россия — Турция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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