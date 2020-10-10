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Черчесов — о Кудряшове в роли центрального защитника

13:45
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил игру Федора Кудряшова на позиции центрального защитника в матче против Швеции (1:2).

— Кудряшов — центральный защитник — это не было экспериментом. Он в клубе играл на этой позиции. Он за сборную провел качественный матч. И у нас появилась еще одна опция в этой позиции. Появляются другие варианты использования игроков. Он сыграл хороший матч. (Наталья Юрина)

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




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