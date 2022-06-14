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Пименов — о заявлении Заремы Салиховой: «Если они решат вопрос на футбольном поле, это сразу повысит их уровень»

Пименов считает, что «Спартаку» будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление Заремы Салиховой, супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна, о Суперкубке России.

Ранее Зарема Салихова предложила РФС пригласить «Сочи» («Динамо» Санкт-Петербург) на матч за Суперкубок против «Зенита».

«Спартаку» будет особенно приятно обыграть «Зенит» в Санкт-Петербурге. Это будет что-то с чем-то. Если это, конечно, получится. Это дополнительная мотивация для них. «Спартак» самый популярный и обсуждаемый клуб России, но то, что они постоянно недовольны, их не красит. А вот если они решат вопрос на футбольном поле, это сразу повысит их уровень", — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч за Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

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Обе забьют - да

11%

2.10
Руслан Пименов
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
1
1
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