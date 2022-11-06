«Балтика» победила «Аланию» и вышла на второе место в турнирной таблице первой лиге
«Балтика» победила «Аланию» в матче 17-го тура чемпионата первой лиги. Команда из Калининграда выиграла со счетом 2:1.
«Балтика» серию из четырех ничейных результатов подряд и набрала 32 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице.
«Алания» остается на первой строчке, имея в активе 35 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|17
|10
|5
|2
|34-17
|35
|
2
|Балтика
|17
|8
|8
|1
|30-20
|32
|
3
|Рубин
|17
|8
|6
|3
|31-21
|30
|
4
|Енисей
|17
|8
|6
|3
|26-19
|30
|
5
|Арсенал
|17
|8
|4
|5
|25-19
|28
|
6
|КАМАЗ
|17
|7
|6
|4
|22-15
|27
|
7
|СКА-Хаб.
|17
|7
|5
|5
|30-20
|26
|
8
|Волгарь
|17
|7
|5
|5
|18-15
|26
|
9
|Шинник
|17
|7
|3
|7
|20-20
|24
|
10
|Нефтехимик
|17
|6
|6
|5
|16-12
|24
|
11
|Динамо Мх
|17
|5
|7
|5
|13-14
|22
|
12
|Акрон
|17
|4
|8
|5
|18-23
|20
|
13
|Уфа
|17
|4
|6
|7
|13-22
|18
|
14
|Родина
|17
|4
|5
|8
|14-22
|17
|
15
|Велес
|17
|5
|1
|11
|13-29
|16
|
16
|Кубань
|17
|4
|4
|9
|16-19
|16
|
17
|Краснодар-2
|17
|3
|3
|11
|11-28
|12
|
18
|Волга
|17
|1
|6
|10
|11-26
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|6.11
|10:00
|
СКА-Хаб. – Шинник
|3 : 1
|6.11
|12:00
|
Уфа – Нефтехимик
|0 : 0
|6.11
|13:00
|
Енисей – Кубань
|2 : 1
|6.11
|14:00
|
Краснодар-2 – Волгарь
|0 : 2
|6.11
|15:00
|
Акрон – Велес
|3 : 0
|6.11
|15:00
|
Родина – Волга
|2 : 1
|6.11
|16:00
|
Динамо Мх – Рубин
|0 : 1
|6.11
|17:00
|
Балтика – Алания
|2 : 1
|6.11
|17:00
|
КАМАЗ – Арсенал
|0 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|9
|
|
Евгений Луценко
Арсенал Т
|7
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|7
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Марат Бокоев
Велес
|15
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|13
|1
|5
|
|
Денис Кутин
Волга Ул
|9
|1
|4
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