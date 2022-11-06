«Балтика» победила «Аланию» и вышла на второе место в турнирной таблице первой лиге

«Балтика» победила «Аланию» в матче 17-го тура чемпионата первой лиги. Команда из Калининграда выиграла со счетом 2:1.

«Балтика» серию из четырех ничейных результатов подряд и набрала 32 очка. Команда поднялась на второе место в турнирной таблице.

«Алания» остается на первой строчке, имея в активе 35 очков.