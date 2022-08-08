Фамейе рассказал о причинах неудачного старта «Рубина» в первой лиге

Нападающий «Рубина» Джоэль Фамейе прокомментировал ничью в матче против «Нефтехимика» (2:2) в 4-м туре первой лиги.

— Ничья в Нижнекамске — потеря очков для «Рубина»?

— Да, потеря. Чемпионат только начался, но, безусловно, каждое очко важно. Впереди много игр, все мы должны собраться и сплотиться, улучшить наше турнирное положение, — сказал Фамейе корреспонденту «СЭ».

— От «Рубина» все ждали лучших результатов, но пока команда на 9-м месте. Что не так?

— Нужно делать выводы и учиться на своих ошибках. Это непростая лига, все на нас настраиваются по-особенному, играют с сумасшедшей мотивацией. Но мы должны делать свою работу. Мы будем биться на поле со всей стараться и стараться побеждать.

«Рубин» набрал 5 очков и идет на 9-м месте. «Нефтехимик» также имеет 5 очков, но уступает казанцам по дополнительным показателям (10-е место).