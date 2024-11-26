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Аутсайдер первой лиги устроил сумасшедший камбэк с «Краснодаром»! «Тюмень» отыграла три мяча, но сенсацию отменили сейвы Дюпина

«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Тюмень» в Кубке России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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«Краснодар» в серии пенальти обыграл «Тюмень» в Кубке России (3:3, пен. 4:2).
Фото ФК «Краснодар»
Неожиданно непростая победа «быков», которые берегли лидеров на «Спартак».
FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
26 нояб, 16:00. Геолог (Тюмень)
Тюмень
3:3
Краснодар

В этом году FONBET Кубок России стал для «Краснодара» знаковым турниром. В марте в четвертьфинале Пути регионов «быки» проиграли выступавшим тогда в первой лиге «Химкам», и то поражение стало каплей, которая переполнила чашу терпения Сергея Галицкого. После подмосковного фиаско в отставку отправили Владимира Ивича, и к штурвалу вернулся Мурад Мусаев. Причем и ему спустя почти девять месяцев пришлось играть на той же кубковой стадии против представителя второго по статусу дивизиона отечественного футбола.

Станислав Крицюк и&nbsp;Федор Смолов. «Краснодар» победил «Тюмень» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Со спортивной точки зрения цена результата встречи в Тюмени была той же, что и весной. В глобальном же плане все было гораздо проще, и чемпионат России, где краснодарцы потеряли лидерство, — абсолютный приоритет. Поэтому вся основа осталась дома — готовиться к воскресной игре со «Спартаком». Единственное исключение — впервые выведший черно-зеленых на игру с капитанской повязкой Черников, который пропускал последний тур в РПЛ из-за дисквалификации и восполнял в Сибири дефицит игровой практики. Смолов, Кайо, Кривцов, Гонсалес, Кастаньо — все они сейчас в большей степени игроки ротации.

Между тем в составе занимающей последнее место в первой лиге «Тюмени» можно было обнаружить квартет нечужих для «Краснодара» футболистов. Это голкипер Крицюк, воспитанник академии «быков» Храмцов, а также арендованные у южан Карпов и Сухорученко. Последний из этой четверки во вторник вполне мог открыть счет, чуть-чуть не попав в ближний угол с нескольких метров, но в итоге защитник стал одним из виновников первого гола гостей. Отдал не слишком удобную передачу Шавлохову, и обокравший того Кобнан Дэвид вывел на пустые ворота Козлова.

Хозяева, конечно, в меру сил старались огрызаться и один раз даже отправили мяч в сетку, нарушив при этом правила. Но в целом команда Игоря Меньщикова в первом тайме оказалась не готова к уровню краснодарского прессинга, а разница в классе соответствовала местам, которые команды занимают в своих лигах. Соответственно, к перерыву «Краснодар» мог забить три-четыре раза. Но где-то выручил Крицюк, а в одном эпизоде на ленточке голкипера заменил Бем, хотя Козлов без сопротивления наносил удар головой из площади ворот.

Зато какую красоту исполнили гости, удвоив свое преимущество! То, что Козлов не подкорректировал пяткой проникающую передачу Кастаньо, оказалось даже к лучшему. Арутюнян пропускал мяч себе за спину уже осознанно, а точку в комбинации поставил пробивший в касание Смолов.

До этого матча Федор забивал в нынешнем сезоне исключительно «Зениту» — в Суперкубке и в чемпионате. Столько же за один вечер пропустила от ветерана «Тюмень», и краснодарский бомбардир уходил на замену с чувством выполненного долга. В тот момент казалось — добив соперника. Оказалось — обеспечив фору, которая помогла фавориту сохранить преимущество в тот момент, когда не развалившаяся при крупном счете «Тюмень» подарила своим болельщикам не абстрактную, а вполне осязаемую надежду на сенсацию.

Арендованный у «Химок» защитник Поройков за четыре минуты забил дважды, а голевой пас Карпова пяткой стал украшением игры. Вот был бы номер, если бы на волне своего успеха тюменский герой выиграл борьбу у соперника и вырвался один на один с Дюпиным! Впрочем, чудесное спасение «Тюмени» состоялось уже после замены автора голевого дубля. На ноги трибуны поднял вышедший на замену и получивший в этот момент капитанскую повязку 35-летний Ткачук.

Настоящее безумие, которое можно увидеть только в Кубке! Стадион скандировал: «Молодцы!» еще до серии пенальти, которая началась с промаха Газинского. Однако сенсацию отменили два сейва Дюпина. На нервах — но «Краснодар» идет дальше. А «Тюмень», несмотря на поражение, получила заряд веры в собственные возможности, что может помочь выбраться из подвала турнирной таблицы.

Данила Козлов (ФК Краснодар)
Федор Смолов
Юрий Дюпин
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Тюмень
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