«Спартак» накрыло похмелье от дерби, «Динамо» при куда более слабом составе могло проиграть «Локо» и крупнее

Обозреватель «СЭ» — о первых четвертьфиналах Пути РПЛ Кубка России.

Барко надо преодолеть в себе возможный комплекс, как это сделал Миранчук

«Спартак» попал под похмелье от дерби. Сил и эмоций в победном матче против ЦСКА было потрачено столько, что, мне кажется, со второго дня на третий Деян Станкович мог бы в гораздо большей степени ротировать состав, чем выпустить только Александра Селихова вместо его тезки Максименко, Алексиса Дуарте вместо Срджана Бабича и Шамара Николсона вместо Манфреда Угальде. ЦСКА не нанес ни одного удара в створ спартаковских ворот, «Ростов», сто лет никого нигде не побеждавший, сделал это семь раз. Против трех у красно-белых.

Прессинг игроков Валерия Карпина, не дававший «Спартаку» спокойно начинать атаки, работал гораздо эффективнее, чем в недавнем матче чемпионата между этими же командами. Можно, конечно, упрощать — мол, одни не реализовали пенальти, а другие реализовали, вот и результат. С одной стороны, да, с другой, «Спартак» вообще действовал заторможенно, и это как раз и кажется мне похмельем от дерби. И простых ошибок было гораздо больше. Особенно ими грешил, по моим наблюдениям, Денисов. Огромное количество плохих приемов мяча, пасов в аут и соперникам. С ЦСКА же такого у него не было! Значит, не восстановился. И полузащита, Наиль Умяров — Даниил Пруцев — Эсекиэль Барко, в дерби смотрелась гораздо интереснее.

Барко — отличный пенальтист, но и на старуху бывает проруха. Причем я бы скорее хвалил вратаря Рустама Ятимова, чем ругал аргентинца. Бил он под штангу, не сказать, что слабо. Просто на удобной для вратаря высоте, что Барко и подвело.

В следующий раз надо, чтобы снова исполнял он — если, конечно, будет морально готов. Заставлять, если не уверен в себе, нельзя, но сам игрок должен преодолеть в себе возможный комплекс.

Мы как раз позавчера говорили об этом с Алексеем Миранчуком. Он в последнем матче регулярного чемпионата при 2:1 не забил пенальти «Орландо», что едва не привело к катастрофе — в добавленное время соперник сравнял счет, и это бы закончило сезон «Атланты», но ВАР гол отменил. Три дня спустя, в раунде wild card в Монреале, он бил третьим в послематчевой серии и забил, а команда ни разу не промахнулась и вышла в плей-офф.

— Не нервничал, — вспоминал Миранчук ситуацию в Орландо. — Не знаю даже почему, но сильных переживаний не было. Конечно, расстроился, немного погрустил — но забыл момент и пошел играть дальше. В следующем матче в Монреале в серии пенальти забил.

— Что было в голове, когда шел исполнять тот удар?

— Конечно, предыдущий промах всегда влияет. Это, что называется, игра против самого себя. Но в «Локомотиве» у меня уже был такой момент. Как тогда, так и сейчас я его преодолел и забил следующий пенальти.

Вот и Барко надо «преодолеть момент». Пенальти, кстати, был стопроцентный — за футболку Виктор Мелехин тянул Николсона знатно.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Не видно, чтобы Зиньковский и Игнатов чувствовали себя частью обоймы

Диковато выглядел выход на замену на позицию одной из «восьмерок» Рикардо Мангаша. Фланговый игрок, он просто не понимал, что делать в центре, его тянуло на край. Да, в обычной ситуации там играл бы Даниил Зорин, дисквалифицированный после удаления в Махачкале, но появление португальца в середине поля было все равно абсолютно непонятно.

Судя по пассивным выходам на замену Михаила Игнатова и Антона Зиньковского, они опустили руки и не чувствуют себя частью обоймы. А вот Виллиан Жозе, наоборот, стремился быть везде — даже с перебором. Однажды пришел на свою половину, чтобы разогнать атаку (!), едва не столкнувшись там с партнером. В другой раз пытался забить с центра поля после обреза соперника, увидев, что Ятимов далеко вышел, — за попытку респект, но Жозе сейчас не Джон Кордоба. При этом бразилец, по крайней мере, вышел рубиться и доказывать, в отличие от двоих россиян.

Заметно нервничал Селихов, у которого совсем не шла игра ногами. Дважды его ошибками не воспользовались, один раз после панического розыгрыша случился угловой, после которого Умяров совершил наступ. Пенальти (на мой взгляд — был), гол, проигрыш.

Все закончилось еще и безумной красной карточкой Олега Рябчука, который, по идее, должен был быть первый на мяче после паса назад Зиньковского, но зачем-то, поставив корпус, воткнулся человеку шипами под колено. Карточка даже не красная, а бордовая. Но, вспоминая, сколько сил потратил Рябчук в дерби, в котором действовал и впереди, и сзади, делаю вывод, что к концу следующей игры он уже просто не контролировал свое тело. Этот момент — последний штрих к тому, как мучился «Спартак» в этом матче.

Для него ничего не потеряно, один мяч в ответном матче отыграть можно. Но это было невразумительное зрелище, и решения Станковича — как по старту, так и по заменам — оказались куда менее обоснованными, чем в Нижнем и с ЦСКА. Для него эта игра — маленькая (не надо раздувать) творческая неудача.

Футболисты «Локомотива» Вадим Раков и Сергей Пиняев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Еще две голевые передачи Батракова. Еще одна качественная игра «Локо»

В матче «Динамо» — «Локомотив», в первую очередь в стартовые 45 минут, на поле было живее, чем в Тушине. Но с учетом составов я думал, что вся игра получится такой, как последние 15 минут первого тайма — стартовые одиннадцать были в гораздо большей степени основными у красно-зеленых. Но полчаса, даже чуть больше, шел вполне себе равный футбол. А преимущество железнодорожников привело к решающему голу только во втором тайме.

В «Динамо» — не просто большая ротация, а какая-то катастрофа с травмами, причем у очень важных футболистов. К Диего Лаксальту, Милану Майсторовичу, Бителло, Андрею Луневу добавился Роберто Фернандес. Нужно проявлять себя резервистам — и, например, Денис Макаров выступил противоречиво, сначала недоработав по Сесару Монтесу на угловом, но потом отдав голевую передачу Эль-Мехди Маухубу и вообще играя активно на своем фланге, гораздо активнее Ярослава Гладышева на противоположном. Но вопрос в другом — почему по заведомо самому опасному игроку «Локо» в штрафной на стандарте действовал вингер, далеко не специалист по опеке? Ну и респект Алексею Батракову за великолепную подачу.

Впрочем, «Динамо» очень быстро отыгралось, и сделал это Маухуб, самый острый игрок в этот вечер у бело-голубых. Вот он свой шанс, несомненно, использует, и гол забил отличный, выскочив из-за спины Жерзино Ньямси и проткнув мяч в касание в угол, — там у Антона Митрюшкина шансов не было. Как и у Лещука после удара Монтеса.

Интересно, что Марцел Личка, о конфликте которого с Андреем Скопинцевым говорят давно, доверил ему капитанскую повязку. И в первом тайме тот играл максимально ответственно и надежно, почти не подключаясь к атакам. Но только я похвалил его в Telegram-канале за приличную половину матча, как в начале второй он на стандарте упустил Сергея Пиняева, и тот после очередной голевой передачи Батракова головой забил второй мяч. С его-то ростом!

Вину за этот гол Скопинцев должен разделить с Лещуком, оказавшимся в полупозиции. Но что теперь делать главному тренеру с фланговым защитником, которому дает шансы, вручает даже повязку — однако получается то, что получается?

У «Динамо» во втором тайме вообще не было моментов, чтобы сравнять счет, тогда как «Локо» мог забивать еще — да хоть Вадим Раков в концовке. У меня есть ощущение, что если бы красно-зеленые приложили чуть больше усилий, то победили бы крупнее. А теперь в ответном матче для «Динамо», как и для «Спартака», еще ничего не потеряно. Для такого состава результат неплохой.

Но в целом бело-голубые сейчас проблемные. Кураж второй половины прошлого сезона пропал, куча травм — и чем дальше, тем больше, — похоже, не все ладно в раздевалке. Личке надо до перерыва не потерять, по крайней мере, своих очков, а зимой, пока футболисты подлечатся, крепко поработать и многое изменить.