Футбол
FONBET Кубок России
Статьи
Календарь Новости Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

27 августа, 23:00

«Если надеваешь майку «Спартака», то должен играть достойно». Станкович — о первом поражении в Кубке

Станкович подвел итоги матча Кубка России против махачкалинского «Динамо»
Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Пресс-конференция после победы махачкалинского «Динамо» в Москве.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
27 авг, 19:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:1
Динамо Мх

Я уважаю Кубок — мы делали все, чтобы победить

— Есть ли игроки, которые сегодня вас разочаровали?

— Никогда публично не скажу то, о чем говорю с футболистами персонально. Футболка «Спартака» тяжелая: если ты ее надеваешь, то должен играть достойно, — начал Станкович.

— И у «Ахмата», и у махачкалинского «Динамо» была глубокая линия обороны. Это проблема для «Спартака»?

— Такое случается периодически, когда десять футболистов соперника [стоят] за линией мяча. Мы должны находить решения. Сегодня их вратарь совершил чудо. По второму тайму мне не в чем упрекнуть ребят, а первый мы просто подарили.

— На днях не стало вашего бывшего тренера Свена-Ерана Эрикссона. Какие качества вы получили от него?

— Я хотел начать эту пресс-конференции со слов о нем... Это Человек с большой буквы. Мне очень повезло встретить такого тренера. Невероятная личность, которой нам будет не хватать.

&laquo;Спартак&raquo; дома уступил махачкалинскому &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;Кубке России. День сенсаций в Кубке — «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо». Волк выдал матч жизни!

— Вы достаточно рано заменили Виллиана Жозе. Вам не кажется, что в концовке он помог бы за счет своих физических данных?

— Согласен с тем, что они могли нам пригодиться. Но они не помогли, поэтому я его поменял.

— В каждом сезоне случается матч, когда вратарь соперника становится Львом Яшиным. Таким сегодня стал Волков. Хорошо ли, что это пришлось на матч Кубка, который не имеет серьезного турнирного значения?

— Я уважаю Кубок. Это было видно и по моим заменам, и по тому, как мы все хотели изменить во втором тайме. Я с большим уважением отношусь к этому турниру. Мы делали все, чтобы победить... Надеюсь, что вы поймете меня правильно. Я не люблю проигрывать. Но я воспользуюсь этим поражением. Потому что это дает определенные возможности кое-что предпринять. И я это сделаю.

Хасанби Биджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

У нас все — тигры!

— Это был тяжелый матч, — продолжил пресс-конференцию главный тренер «Динамо» Хасанби Биджиев. — И он прошел так, как мы и ожидали. Я считаю, что где-то «Спартак» имел преимущество, но наши игроки проявили характер, мастерство. И действовали очень организованно.

— Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?

— Считаю, что он провел хороший матч и помог команде. Как я уже отметил, он находится в нормальной форме. Хотелось бы, чтобы так и продолжалось. Но я бы хотел отметить всю команду. Все — тигры!

Марко Николич, Сергей Семак, Деян Станкович. «Спартак» проиграл махачкалинскому «Динамо», «Рубин» победил «Факел». Онлайн-трансляция матчей Кубка России

— Удивлены, что наконец-то в вашу пользу назначили пенальти?

— Я не сомневался, что это стопроцентный пенальти. Это подкрепил и ВАР. Но тему судейства поднимать не хочется — мы это делали, потому что считали, что были определенные вещи, на которые надо обратить внимание всех команд.

— Ваши замены — это плановая ротация? Или это была реакция на замены «Спартака»?

— Так совпало. Мы планировали замены. И не думали, что они пойдут на свои перестановки в перерыве, хотя тоже собирались их сделать.

Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
2
3
Читайте также
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Судейские ошибки в матчах 6-го тура РПЛ
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Факел» — «Рубин»: видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: видеообзор матча Кубка России
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
Николаев поддержал решение Машлякевича поставить пенальти в матче «Спартака» и махачкалинского «Динамо»
Маркиньос о поражении от «Динамо» из Махачкалы: «Иногда бывает, что мяч не залетает в ворота»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

День сенсаций в Кубке — «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо». Волк выдал матч жизни!
Новости
RSS RSS
Все новости