Обозреватель «СЭ» рецензирует поражения топ-клубов от абсолютных новичков РПЛ.

Васютин не смог подняться в «Зените» выше статуса третьего вратаря, а теперь обыграл своих

Так и хочется сказать — мол, «Зенит» со «Спартаком» выпили друг из друга в прошлую субботу на «Газпром-Арене» столько соков, что на кубковые игры с новичками премьер-лиги вышли в зомбированном состоянии. Но это объяснение вообще не работает — у «Спартака» в стартовом составе не было ни одного футболиста, начинавшего встречу в Санкт-Петербурге, у «Зенита» — четверо: Страхиня Эракович, Сергей Волков, Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

Понятно, что матчи группового этапа Кубка России не имеют для фаворитов гигантского значения — из группы они все равно выйдут. Но и за «Акрон», обыгравший в серии пенальти «Зенит», и за махачкалинское «Динамо», на выезде победившее «Спартак», приятно — обе команды написали новую страницу в своей пока еще недолгой истории.

У тольяттинцев она в Кубке, как мы помним, особенно красочна. В позапрошлом сезоне от тогдашнего клуба первой лиги «Акрона», выступавшего в Пути регионов, пали и «Локомотив», и «Спартак», и «Динамо». После 0:4 от ЦСКА клуб подчеркнул полное доверие к Зауру Тедееву, и вчерашняя победа над чемпионом подтвердила своевременность этого заявления.

Наверняка особые чувства испытывает вратарь Александр Васютин, воспитанник «Зенита», который хоть и стал чемпионом России с тремя матчами в прошлом чемпионате, но выше статуса третьего вратаря в родном клубе подняться так и не смог. Лучшие его сезоны прошли в Скандинавии, а этим летом в роли свободного агента он подписал контракт с «Акроном», где тоже пока второй голкипер после Сергея Волкова, который на восемь лет старше зенитовского и в частном клубе Павла Морозова играет с первого дня. Но, получив шанс в Кубке против команды, в которой начал карьеру и выступал еще в прошлом году, Васютин обыграл ее. Если вы видели два его сейва подряд в конце первого тайма прямо перед голом «Зенита», то поймете, как он хотел этой победы. А потом, имея гораздо худшие показатели по карьере в отражении 11-метровых по сравнению с его оппонентом Денисом Адамовым (как раз и выигравшим у него конкуренцию за место в топ-2 вратарей «Зенита»), забрал серию.

Причем отбил Васютин пенальти от Артура, купленного «Зенитом» за 15 миллионов евро. Общая стоимость игроков «Акрона», по Transfermarkt, — 14,3. Вот такая вот занимательная цифирь. А еще «Зенит» этим летом за пять миллионов купил у «Краснодара» упомянутого выше крайнего защитника Волкова. Пока у него в Питере все идет не так. Он провалил первый тайм со «Спартаком» и был от греха подальше Сергеем Семаком в перерыве заменен, а сегодня позволил себя обокрасть в своей штрафной 17-летнему Дмитрию Пестрякову, еще одному тинейджеру «Акрона» наряду с Артуром Дмитриевым, врезал ему по ногам и заработал пенальти, с которого хозяева сравняли счет. Если бы я не знал, кто есть кто, то был бы уверен, что это 17-летний новичок сбил человека за пять миллионов евро, а не наоборот. И нехарактерно жесткая для Семака публичная критика в адрес Волкова намекает: следующий шанс он получит еще не скоро. И за него не считающий денег чемпион России, можно сказать — на сдачу, заплатил пять миллионов евро!

Тем, однако, и хорош групповой этап Кубка, что на нем есть шанс проявить себя у таких ребят, как Пестряков. Интересна была и двухраундовая дуэль форварда «Акрона» Тимошенко с Адамовым — и в игре, и в серии. Оба раза сильнее оказался нападающий — один раз пробил в другой угол по отношению к тому, куда прыгнул Денис, а второй — засадил на силу по центру.

Футболисты «Зенита» в матче с «Акроном». Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

«Зенит» уже не побеждает три матча подряд — два в чемпионате с «Химками» и «Спартаком» (причем в обоих был ближе к поражению), а затем проиграл в Кубке «Акрону». Это и есть тот мини-кризис, без которого не обходится ни одна команда, даже явный фаворит. Следующие два тура чемпион проведет в гостях — с «Пари НН» и ЦСКА. Первый — точно без Максима Глушенкова, второй, после перерыва на сборные, — возможно, уже и с ним. Интересно, углубятся ли за это время проблемы «Зенита» или, наоборот, Семак вырулит на обычный путь.

По матчу же с «Акроном» ясно еще вот что. Если в чемпионате у «Зенита» играют три, максимум четыре россиянина, то против «Акрона» вышли аж шестеро (Адамов, Караваев, Волков, Васильев, Ерохин, Мостовой) плюс казахстанец Алип, который не подпадает под лимит на легионеров. Пока, несмотря на приобретение явно ключевых для команды уже сейчас, а на ближайшие годы и подавно, Латышонка и Глушенкова, до создания полноценного русскоязычного костяка «Зениту» далеко.

Самопожертвование команды и кураж Волка позволили Махачкале победить. А у «Спартака» уже хронические проблемы со взломом «автобуса»

В первом тайме против «Динамо» из Махачкалы «Спартак» был хуже «Зенита» в любой из двух половин матча с «Акроном» — и проиграл его 0:1.

Можно сколько угодно говорить, что Даниил Хлусевич начал фолить до штрафной — внутри-то нее продолжил держать соперника за футболку, не упустил, и назначение пенальти в связи с этим, при всей его небесспорности, не кажется мне ошибкой.

Можно сколько угодно говорить и о том, что при 1:0 Махачкала до конца первого тайма в основном занималась ударами по ногам — 13 фолов за тайм. Но «Спартак», как и любой фаворит, играющий с аутсайдером (тем более на своем поле), обязан быть к этому готов. А вышедший вчера состав — напоминаю, ноль совпадений с тем, что начал матч с «Зенитом» — не был готов абсолютно. Играл кто в лес, кто по дрова. Ни скоростей. Ни комбинаций. Ни моментов. Ничего не было.

Футболисты ближайшего резерва, каждый кубковый матч же для вас — шанс! А где был Михаил Игнатов? Где Антон Зиньковский? Где был Виллиан Жозе, который лучше бы оказался на поле в конце матча, когда игра упростилась и «Спартак» начал «грузить» мячи в штрафную? Такое впечатление, что команда погулять вышла, а их вдруг окучивать начали — ой какая неожиданность.

Я в перерыве предположил двойную замену от Деяна Станковича, а он пошел аж на тройную. Второй тайм после этого (и в первую очередь после выхода Эсекиэля Барко) получился совсем другим, но вратарь соперника «Спартака» провел очередной матч жизни. Что это такое — поинтересуйтесь у третьего в настоящий момент голкипера красно-белых Александра Довбни, чей перформанс в Хабаровске не забудет никто из тех, кто его видел. Теперь же молодой и харизматичный воспитанник казанского футбола Давид Волк тащил мячи и от Маркиньоса, и от Барко, и от Абены (суринамский центральный защитник в своем первом матче за «Спартак» произвел приятное впечатление и даже дважды чуть не забил), и от Угальде.

У красно-белых было отличное начало тайма с тремя моментами подряд. Затем Хасанби Биджиев, увидев изменившийся вектор игры, сделал свою двойную замену и подкрутил настройки, после чего минут на двадцать все затихло. Но в конце — снова обострение от хозяев, великолепные сейвы Волка от Абены и Угальде. А в добавленное уже и дагестанцы в лице Зиновича дважды могли забить второй мяч.

Викторьен Ангбан и Манфред Угальде. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Самопожертвование у динамовцев из Махачкалы было сумасшедшим, оно наряду с куражом вратаря и позволило им после перерыва выстоять и победить. Для них эта победа — такая же историческая, как у «Акрона» над «Зенитом». Так уж вышло, что в один и тот же день сразу два дебютанта РПЛ, причем дебютанта абсолютных, а не вернувшихся после «побывки» в первой лиге, выиграли у двух ведущих клубов.

Главный вывод из этой встречи — «Спартак» хронически плохо взламывает эшелонированную оборону. История матча с «Ахматом» — тоже домашнего — вчера повторилась. Красно-белым надо забить сопернику из низа таблицы быстро (как, например, «Факелу»), чтобы избавиться от этих проблем. А состав первого тайма даже моментов не создал.

Сейчас дело обстоит так: с Барко против «автобусов» (да и не только против них) — один «Спартак», без Барко — другой. И эта зависимость от одного игрока, как бы хорош он ни был, настораживает. Если ситуация не изменится, соперники еще будут этим пользоваться.