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Сегодня, 20:30

ЦСКА остался в меньшинстве и снова увез из Ростова ничью

«Ростов» и ЦСКА сыграли вничью в матче Кубка России
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игровой эпизод в матче «Ростов» — ЦСКА.
Фото ФК «Ростов»
Как в чемпионате, разошлись миром.
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29 нояб, 18:15. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
1:1
ЦСКА

ЦСКА, иронизируя по поводу погоды и возможного форс-мажора, захватил в Ростов собственные красные мячи. Они, естественно, не потребовались, так как на берегах Дона армейцев встретили дождем. Только на стыке ноября и декабря лучше лишний раз подстраховаться. В том числе и в спортивном плане, создав задел перед ответным — уже весенним четвертьфиналом.

Валерий Карпин и&nbsp;Владимир Федотов. «Ростов» и ЦСКА сыграли вничью: Заболотный забил после автогола Набабкина. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Потому и составы были совсем не такие, как на групповом этапе FONBET Кубка России. И если Валерий Карпин все же не отказался от мощной ротации и выбрал вариант, в котором в сравнении с последним туром чемпионата остались только Медведев, Лангович и Комличенко, то у Владимира Федотова все было наоборот. Акинфеев, Мендес и Чалов на скамейке, а на поле — вполне себе основной состав.

Тем не менее ростовчане и в кубковом сочетании выдали очень мощный старт с фирменным прессингом и скоростями, к которым красно-синие в дебюте оказались не совсем готовы. В этом плане показательны две атаки из центра штрафной. В первом случае мяч после удара настырного Щетинина прошел в сантиметрах от штанги. Во втором атаку успел заблокировать защитник.

Забил же «Ростов» в далеко не очевидной ситуации. Напротив, Мохеби выжал из нее даже больше, чем можно было предположить. Во-первых, выиграл на фланге у Мойзеса как в мощи, так и в скорости, что в РПЛ по силам не каждому. Во-вторых, когда мяч, казалось, покинет поле, иранец успел сделать передачу к площади ворот. Настолько неожиданную, что к ней не успели ни Тороп, ни Виллиан Роша, ни изначальный адресат в лице Комличенко. Зато совместными усилиями они дезориентировали Набабкина, от которого мяч отлетел в опустевшие ворота.

И ведь желто-синие вполне могли развить успех, однако держать взятый со стартового свистка темп даже один тайм без пауз невозможно. Игровую аритмию никто не отменял, и ЦСКА момент смены игрового ритма в силу опыта уловил очень тонко. Гости не просто перехватили инициативу, но и практически сразу материализовали свой небольшой перевес в ответный гол. Заболотный отправил мяч в сетку после классной подачи Файзуллаева со штрафного, назначение которого вызвало у хозяев вопросы.

А практически сразу — после еще одного выигранного Заболотным верхового единоборства — ЦСКА мог вырваться вперед. К сожалению для гостей, Гайич с нерабочей левой из отличной позиции даже не попал в створ. Между тем второй гол красно-синим не помешал бы, потому что второй тайм «Ростов» начал почти так же, как первый. Снова хорошие скорости, снова давление и снова — упущенный отличный шанс, когда Акбашев не попал в створ, с лета атакуя из центра штрафной.

В концовке же, когда игру в целом можно было охарактеризовать как равную, ростовчане получили численное преимущество. Уже не первая за короткий отрезок попытка Комличенко пройти Мойзеса привела к попаданию мяча в руку бразильскому защитнику. В динамике это сумел разглядеть только ВАР, а Кирилл Левников у монитора согласился с мнением, что данный эпизод стоит расценивать как лишение явной возможности забить гол, так как ростовский форвард мог выходить один на один.

Федотову пришлось на ходу корректировать планы и уже по тактическим соображениям выпускать стоявшего у бровки Лукина вместо Файзуллаева. Карпин же продемонстрировал намерение дожимать соперника. Голенков, в сентябре забивший ЦСКА два гола в безумном по драматизме матче чемпионата (3:3), вышел не вместо Комличенко, а в помощь ему. И должен был забивать, но не смог с полутора метров подрезать мяч в угол.

Как результат — ничья, которая, исходя из развития событий, скорее устроила продолжающих отстаивать свой титул армейцев. Но каким будет расклад сил весной, сейчас даже с оговорками предсказать невозможно.

Антон Заболотный
Кирилл Набабкин
Футбол
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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