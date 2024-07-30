«Локомотив» исправился за поражение от «Динамо». Но у «Ростова» могут быть вопросы к судейству

Победу принесли замены Галактионова.

Стычка «Локомотива» и «Ростова» в первом туре FONBET Кубка России интриговала: несмотря на разницу в классе, команды очень по-разному начали сезон.

«Локо» в последние годы претендовал на высокие места, но прошлый сезон провел нестабильно, а после потери Глушенкова и Миранчука вынужден искать новые точки опоры. В первом туре РПЛ железнодорожники со скрипом обыграли новичка лиги «Акрон» (3:2), во втором — уступили «Динамо» (1:3). Команда Галактионова слишком нестабильна и имеет ощутимые проблемы как в обороне, так и в линии атаки. Матч с «Ростовом» был поводом провести ротацию и посмотреть, кем можно освежить стартовый состав.

Что касается команды Карпина, то она начала сезон бодро — загоняла ЦСКА (только вот забить не смогли), отвозила «Крылья Советов» (3:1). Другой разговор, что обойма у ростовчан не самая качественная и обширная, да и играть предстояло на выезде, так что матч с «Локо» в любом случае рассматривался как проверка на прочность.

В первые 10 минут первого тайма вообще было не очень понятно, а кто, собственно, хозяин поля. «Ростов» уверенно забрал мяч под контроль, а при потере врубал прессинг даже в чужой штрафной. Казалось, что команда Карпина на кураже после победы в Самаре теперь вознамерилась задавить куда более мощного оппонента.

Но к середине тайма игра успокоилась и постепенно начала уплывать в руки «Локомотива». Особо активничали два футболиста — Тикнизян и молодой Батраков. Наир постоянно пытался продраться вперед по левому флангу — получалось с переменным успехом. А 19-летний Алексей раскачивал атаки с позиции плеймейкера. Разок попытался забросить с центра поля за шиворот Ханкичу — не вышло. А позже отдал шикарный разрезающий пас между двумя защитниками «Ростова» и вывел один на один Самошникова, который переиграл вратаря и отправил мяч в сетку. Одна беда — Тикнизян, не трогавший мяч, но смутивший соперников, находился в офсайде, и Ранэль Зияков отменил гол.

Наир Тикнизян. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Чем ближе к перерыву, тем больше «Локомотив» наращивал обороты. Особенно активничал все тот же Батраков — на 34-й минуте после паса Самошникова он вышел на ударную позицию и отправил мяч мимо Ханкича, но из пустых ворот его выбил Семенчук. С добиванием Батракова (да, снова он) справился голкипер.

Еще один роскошный момент был у Тикнизяна — после подачи с правого фланга армянский вингер бил из убойной позиции, но снова в порядке оказался Ханкич, а спешившего на добивание Сулейманова опередил Мелехин.

Итог первого тайма — «Ростов» бодро начал, но быстро уступил инициативу, а «Локомотив» нарастил обороты и на перерыв ушел с преимуществом по ударам 8:1. Хозяева обязаны были открывать счет, чуть не повезло.

Складывалось впечатление, что во втором тайме «Локо» продолжит давление, уж очень пассивным выглядел соперник. Но как-то не пошло — за 25 минут футболисты Галактионова создали один более-менее приличный момент, когда Самошников прострелил в штрафную, но Батраков не попал по мячу, а затем защитники накрыли удары Сулейманова и Тикнизяна.

К часу игры тренеры выпустили на поле игроков старта: Карпин — Глебова, Щетинина и Комличенко, Галактионов — Митая, Пиняева и Воробьева (а чуть позже и молодого Ракова). А еще над «РЖД Ареной» зарядил дождь, что тоже внесло корректировки в общую картину.

Как и следовало ожидать, игра быстро изменилась — в первую очередь пошло больше дальних ударов. Шанталий дважды пробивал с линии штрафной (один раз мимо, второй — в Лантратова). Пиняев рикошетом от защитника зарядил в перекладину, затем на выходе ошибся Ханкич, но Раков чуточку не попал в створ. Но спустя несколько минут исправился — оборона «Ростова» замешкалась после подачи Митая, и Раков буквально расстрелял ворота, а затем «принял входящий», облокотившись на угловой флажок. Началось все, кстати, с аута, который вбросил Пиняев, так что все три вышедших на замену игрока соорудили гол.

У «Ростова» не нашлось чем ответить. Гости провели уж слишком унылую игру в атаке. Был, правда, эпизод в добавленное время, когда можно было все перевернуть, — Сильянов завалил в штрафной Комличенко, но Зияков оставил эпизод без внимания, ВАР же подтвердил, что нарушения не было. Вопросы у ростовчан к судейству могут быть обоснованы — момент был слишком неоднозначный. Да и странно, что главного арбитра не пригласили к монитору.

1:0 — в целом заслуженная победа «Локомотива» над серьезным соперником. Но прогнозы касательно будущего железнодорожников делать все еще дело неблагодарное.