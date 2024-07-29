Путь Добра. Новая социальная миссия региональных клубов в FONBET Кубке России

Перед каждым новым розыгрышем Кубка России всегда интересно, что на этот раз придумают организаторы для поднятия интереса к турниру. Сначала появились система double-elimination и разделение на Путь РПЛ и Путь регионов. Потом — уникальные матчи в новых локациях, как тот, что провели в сухом доке Белокаменки («Матч на краю света»), или Матчи звезд FONBET Кубка России в формате шоу. На третий год титульный партнер Кубка совместно с РФС обозначил новую миссию соревнований — социальную.

Антон Зиньковский. Фото Getty Images

В новом розыгрыше Кубка России все участники Пути регионов выберут 90 детских футбольных команд из регионов, которым окажут адресную помощь. Чем дальше клуб-участник пройдет по сетке турнира, тем больше поддержки от ДоброFON получит его адресат. Можно выбрать детскую футбольную команду любого формата: ею может стать, например, детско-юношеская спортивная школа, футбольная команда при детском доме-интернате или спортивная секция. Благотворительная программа ДоброFON окажет поддержку всем выбранным детским командам вне зависимости от того, играет клуб дома или в гостях.

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Кроме материального стимула (призовые выплаты за каждую стадию в Пути регионов) команды приобретут еще более важную мотивацию для прохода в следующий этап. В ходе первых трех раундов Пути регионов детские команды получат от ДоброFON комплекты футбольных мячей, футбольный инвентарь и новую форму, а по результатам четвертого этапа двадцати подопечным лучших клубов окажут инфраструктурную помощь: например, сделают ремонт спортивных помещений и восстановят покрытие площадок.

ДоброFON на матче «Урал» — «Локомотив». Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

«Социальная миссия FONBET не ограничивается развитием профессионального спорта. Мы давно поддерживаем Кубок России, но также уделяем большое внимание и детским командам, ведь эти ребята — будущее российского спорта. Масштабный проект «Путь регионов» от ДоброFON станет первым в своем роде, ведь нашу помощь получат детские футбольные команды со всей страны. А участие в проекте наших амбассадоров и именитых спортсменов привлечет внимание к проблеме развития детского спорта среди широкой общественности», — поделился генеральный директор FONBET Сергей Анохин.

Участие уже подтвердили звезды проекта Fonteam и благотворительной программы ДоброFON, куда входят актер Сергей Бурунов, чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева, капитан ЦСКА Игорь Акинфеев, нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев и олимпийские чемпионы по фигурному катанию Роман Костомаров и Алексей Ягудин. Они выберут футбольные клубы и детские команды, которым подарят комплекты футбольных мячей с символикой Кубка России. Еще два комплекта вручат победителям проекта Fonteam — женской футбольной команде «Атланта» из Череповца и футбольной площадке в Байкальске.

«Атланта».

Таким образом, каждый клуб наглядно увидит, как здорово отражаются его успехи, ведь теперь за ними будет пристально следить и младшее поколение. Сплотиться вокруг благородной цели — вот новый девиз клубов со всей страны.

А для программы ДоброFON история со сплочением уже не в новинку. Одной из крупнейших благотворительных активностей является акция «Важен каждый», которая на протяжении двух сезонов проходит на матчах FONBET Кубка России по футболу. По ее условиям количество зрителей на матчах умножалось на 100, 200 или 300 в зависимости от стадии турнира, а итоговое число конвертировали в рубли. Общая сумма пожертвований за два года составила более 119 миллионов рублей.

Матч «Химок» в FONBET Кубке России. Фото Официальный сайт ФК «Химки»

Также можно вспомнить, как в октябре 2023 года совместно с РФС и поисково-спасательным отрядом «Лиза Алерт» был запущен проект «Футбол помогает». Футболисты выходили на игры в майках с фотографиями пропавших людей, ориентировки транслировались на экранах стадионов, а также размещались на специально созданном лендинге «футболпомогает.рф». Всего было показано более 500 ориентировок, и 10 человек удалось найти.

Теперь же клубы, которые искали средства для развития футбола в своем регионе, получают отличный шанс для нового импульса. С интересом последим, кто приложит максимум усилий.