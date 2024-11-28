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Тюкавин вернул «Динамо» в игру. «Локомотив» в серии пенальти вылетел в Путь регионов

«Динамо» в серии пенальти победил «Локомотив» в ответном матче Кубка России
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Константин Тюкавин, Артем Тимофеев и Евгений Морозов в матче Кубка России «Локомотив» — «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Бело-голубые продолжают выступление в Пути РПЛ.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
28 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Динамо

После первого матча «Локомотив» был фаворитом в этой паре с «Динамо» — красно-зеленые выиграли в гостях 2:1. Многие также учитывали, что железнодорожники в этом FONBET Кубке России постоянно играют сильнейшим составом, а вот бело-голубые чаще всего — вторым.

Однако на сей раз Марцел Личка выпустил лучших. Майсторович травмирован, Бителло после восстановления впервые оказался в запасе, а в остальном — оптимально. Разве что можно говорить о Фомине, набравшем хорошую форму, но тройка в центре Чавес — Лаксальт — Карраскаль тоже вполне себе рабочая.

У «Локо» оказалось даже больше вопросов — на скамейке остались Лантратов, Монтес, Сильянов, Карпускас и Воробьев. Впрочем, кем-то из них Михаил Галактионов мог остаться недоволен после разгрома от «Спартака» — 2:5.

Встреча сразу пошла бодрая, на хороших скоростях, но при этом довольно осторожная — атаковали обе команды с оглядкой на тылы. Отсюда и небольшое количество моментов. Сулейманов и Батраков неточно били у хозяев, Тюкавин головой — у гостей, а после удара Бальбуэны из штрафной уверенно сыграл Митрюшкин.

Главный же момент первой половины случился на 45-й минуте. Даса нашел на входе в штрафную Тюкавина, тот вываливался один на один, на замахе грамотно убрал Морозова, но вот ударил неудачно, оставив шанс Митрюшкину отбить мяч. Голкипер выручил.

Михаил Галактионов и&nbsp;Марцел Личка. «Динамо» победило «Локомотив» в серии пенальти. Онлайн-трансляция матча Кубка России

«Локо», впрочем, ответил любезностью в начале второго тайма. Батраков роскошным пасом вывел один на один Тикнизяна, но и здесь вратарь взял верх — Лунев сыграл прекрасно.

А потом снова пришло время Митрюшкина — после удара из штрафной Гладышева голкипер перевел мяч в перекладину.

Команду Галактионова счет устраивал, «Динамо» логично большими силами пошло вперед и довольно прилично прижало соперника. Однако красно-зеленые хорошо умеют терпеть, они выдержали натиск и ближе к середине второй половины отодвинули игру от своих ворот.

Только в самой концовке бело-голубые организовали навал, усилив игру вышедшими на замену Фоминым, Бителло и Артуром. Россиянин из центра штрафной не попал, зато бразильцы завертели карусель, Артур навесил, а Тюкавин вложил всю душу в удар с лета — 0:1 на 89-й минуте. И серия пенальти.

В ней голкиперы вновь были на высоте: Лунев отбил удары Ньямси и Ракова, а Митрюшкин — Тюкавина и Бителло. Решающим же стал промах Сильянова — выше ворот.

«Динамо» идет дальше в Пути РПЛ, а «Локо» отправляется в Путь регионов.

ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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