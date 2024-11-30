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Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России

Определены пары пути РПЛ и пути регионов Кубка России
Роман Кольцов
Корреспондент
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Футболисты Алексис Дуарте и Артем Дзюба в матче РПЛ «Спартак» — «Акрон» (4:0) 10 ноября 2024 года. Москва.
Алексис Дуарте и Артем Дзюба в матче «Спартак» — «Акрон» (4:0) 10 ноября 2024 года. Москва.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Турнир вернется в марте 2025-го.

В субботу, 30 ноября, состоялась жеребьевка очередных раундов плей-офф FONBET Кубка России. Первые матчи полуфиналов Пути РПЛ и игры 2-го этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут 11-13 марта 2025 года.

Путь РПЛ

Действующему обладателю трофея «Зениту» в соперники достался «Ростов». Первый матч пройдет на Дону, и вряд ли в «Зените» этому сильно обрадовались. Дело в том, что в марте у петербуржцев складывается непростой календарь: домашняя игра с ЦСКА (2 марта), выезд в Воронеж к «Факелу» (9 марта), а сразу за ним добавилась кубковая встреча с командой Валерия Карпина. После нее состоится принципиальный матч со «Спартаком» в Москве. Будет тяжелый отрезок в плане логистики и общего состояния футболистов.

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С другой стороны, зрители вряд ли будут разочарованы, ведь получат как минимум один крутой сюжет: Максим Глушенков против Валерия Карпина. Их мини-конфликт в последние месяцы потух, но может вновь вспыхнуть.Не менее интересной получилась вторая пара —

ЦСКА против «Динамо». Дерби хоть и братское, но достаточно эмоциональное. В текущем сезоне РПЛ команды встречались в октябре. И тогда армейцы оказались сильнее со счетом 2:1.

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Олег Шатов
Олег Шатов.
Фото ФК «Урал»

Путь регионов

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов победители 1-го этапа («Краснодар», «Акрон», махачкалинское «Динамо» и «Урал») сыграют с клубами, выбывшими из Пути РПЛ на прошлом этапе («Спартак», «Локомотив», «Ахмат» и «Рубин»).

Пары выглядят следующим образом: «Краснодар» — «Ахмат», «Урал» — «Рубин», «Акрон» — «Спартак» и «Динамо» Махачкала — «Локомотив».

Футболисты &laquo;Ростова&raquo; и &laquo;Спартака&raquo; в&nbsp;ответном матче Кубка России. «Спартак» проиграл не из-за Карасева, а потому что «слил» первый тайм — и по составу, и по настрою, и по игре

Бросается в глаза присутствие единственной команды, не выступающей в РПЛ, — «Урала». Екатеринбуржцы под руководством 34-летнего Олега Шатова пока идут с серией из четырех побед подряд. И наверняка захотят пройти в Кубке как можно дальше.

Также интригует матч «Акрона» против «Спартака». Конечно же, из-за наличия в составе тольяттинцев Артема Дзюбы. Нападающий всегда особенно настраивается на свой родной клуб. Правда, в Кубке он не всегда появляется на поле из-за ротации. Но ради встречи с красно-белыми может и сыграть.

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