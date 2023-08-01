FONBET Кубок России путь регионов: какие медийные и любительские команды сыграют с клубами второй лиги
Второй год подряд в FONBET Кубке России принимают участие команды из РПЛ и ФНЛ, а также любительские клубы.
- Формат Кубка России и пути регионов
- Стадии пути регионов в Кубке России
- Какие медийные команды принимают участие в FONBET Кубке России?
- Какие любительские команды принимают участие в FONBET Кубке России?
- Какие команды второй лиги принимают участие в FONBET Кубке России?
- Расписание матчей первого раунда пути регионов
Формат Кубка России и пути регионов
Как и в прошлом сезоне, Кубок-2023/24 пройдет по схеме с двойным выбыванием (double elimination) — из пути РПЛ клубы будут переходить в путь регионов. В формате клубы премьер-лиги снова выступают отдельно, а команды других лиг — в своей сетке. Во второй части турнира в стадии плей-офф с представителями других лиг участвуют команды премьер-лиги, вылетевшие из своих групп или сетки.
В этом году исполком РФС внес одно изменение. Нововведение затронет только финал турнира. По новому регламенту финал нижней сетки плей-офф (в пути регионов) будет состоять из одного матча. Команда, проигравшая в финале верхней сетки плей-офф (пути РПЛ), покинет турнир, лишившись игры с победителем финала пути регионов.
Победитель Кубка России определится в суперфинале между победителями двух путей и получает право на матч за Суперкубок России с чемпионом России (или вице-чемпионов, если чемпион выиграет Кубок). При допуске российских команд к международным турнирам обладатель Кубка получают возможность сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне (если не пройдет в Лигу чемпионов из чемпионата России).
Стадии пути регионов в Кубке России
Все стадии пути регионов пройдут по кубковой системе, в летне-осенней части турнира — шесть раундов матчей на выбывание. В первом раунде встретятся любительские команды и представители дивизиона «Б» второй лиги. Игры состоятся с 1 по 3 августа. Второй раунд — с 22 по 24 августа.
Все игры в шести осенних раундах пройдут в один матч. Четыре команды-победительницы летне-осенней части в 2024 году продолжат турнир в плей-офф пути регионов и встретятся с четырьмя клубами РПЛ, которые займут третьи места в группах своего пути.
Весной в пути регионов матчи плей-офф снова будут состоять из одной игры. После первого этапа 1/4 финала победители сыграют во втором этапе четвертьфинала с четырьмя проигравшими в 1/4 финала пути РПЛ. В первом этапе 1/2 финала пути регионов сыграют четыре победителя предыдущей стадии этой нижней сетки, а два ее победителя — с двумя проигравшими в полуфиналах пути РПЛ. Наконец, победители второй стадии 1/2 финала пути регионов сыграют в финале своей нижней сетки из одного матча. Победитель финала пути регионов примет участие в суперфинале Кубка с победителем верхней сетки. Таким образом, трофей может выиграть клуб РПЛ, который вылетит из верхней сетки после группового турнира, четвертьфинала или полуфинала.
Какие медийные команды принимают участие в FONBET Кубке России?
В прошлом году право сыграть в Кубке страны впервые получили две медийные команды — это были «Амкал» и 2DROTS. В этом сезоне к ним присоединился победитель МФЛ «Родина Медиа». Медиаклубы начнут турнир с первого раунда пути регионов.
- «Амкал»
- 2DROTS
- «Родина Медиа»
Какие любительские команды принимают участие в FONBET Кубке России?
В Кубке России сезона 2023 / 2024 примут участие 11 любительских команд, которые вместе с медиаклубами начнут соревнования с первого раунда пути регионов.
- «Пионер»
- «СтавропольАгроСоюз»
- «Оргэнергострой»
- «Атом»
- «Университет»
- «Дальнереченск»
- «Ильпар»
- «Кировец-Восхождение»
- «Псков»
- «Темп»
- ФШМ
Какие команды второй лиги принимают участие в FONBET Кубке России?
В турнире будут участвовать команды из дивизионов «А» и «Б» второй лиги. Исполком решил, что в этом сезоне крымские клубы «Рубин» (Ялта) и «Севастополь» не сыграют в Кубке России.
- «Амкар Пермь»
- «Астрахань»
- «Биолог-Новокубанск»
- «Велес»
- «Волга»
- «Динамо Барнаул»
- «Динамо Брянск»
- «Динамо Владивосток»
- «Динамо Вологда»
- «Динамо Киров»
- «Динамо СПб»
- «Динамо Ставрополь»
- «Дружба»
- «Звезда СПб»
- «Зенит Пенза»
- «Красное Знамя»
- «Знамя Труда»
- «Зоркий Красногорск»
- «Иркутск»
- «Иртыш»
- «Калуга»
- «Квант»
- «Коломна»
- «Композит»
- «Космос»
- «Кубань-Холдинг»
- «Легион»
- «Луки-Энергия»
- «Машук-КМВ»
- «Металлург Лп»
- «Муром»
- «Новосибирск»
- «Носта»
- «Пересвет»
- «Победа»
- «Ротор»
- «Рязань»
- «СКА Ростов-на-Дону»
- «Салют Белгород»
- «Сахалин»
- «Сахалинец»
- «Сокол»
- «Спартак-Нальчик»
- «Спартак Кострома»
- «Спартак Тамбов»
- «Строгино»
- «Тверь»
- «Текстильщик»
- «Торпедо-Владимир»
- «Торпедо Миасс»
- «Уралец-ТС»
- «Уфа»
- «Форте»
- «Химик»
- «Химик-Август»
- «Чайка»
- «Челябинск»
- «Чертаново»
- «Электрон»
Расписание матчей первого раунда пути регионов
По регламенту матчи проходят по кубковой системе в одну встречу. Победитель проходит дальше. Если команды сыграли вничью, двух дополнительных таймов по 15 минут нет, сразу переходят к серии пенальти.
Время начала матчей — московское.
1 августа, вторник
19:30. «Амкал» — «Знамя»
2 августа, среда
10:00. «Дальнереченск» — «Иркутск»
13:00. «Строгино» — «Знамя Труда»
14:30. «Темп» — «Динамо-Барнаул»
16:30. «Родина Медиа» — «Динамо»
17:00. «Ильпар» — «Торпедо-Миасс»
17:00. «Пионер» — «Дружба» (Майкоп)
17:00. «Динамо Киров» — «Композит»
17:00. «Тверь» — «Электрон»
17:30. «СтавропольАгроСоюз» — «Машук-КМВ»
17:30. «Атом» — «Спартак Тамбов»
18:00. «Коломна» — «Квант»
18:00. «Носта» — «Уралец-ТС»
18:30. ФШМ — «Пересвет»
19:00. «Университет» — «Оргэнергострой»
19:00. «Кировец-Восхождение» — «Динамо Санкт-Петербург»
19:00. «Псков» — «Луки-Энергия»
19:30. 2Drots — Сахалин
Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде — доступно на сайте «СЭ».