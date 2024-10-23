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23 октября, 23:50

Сенсация в Кубке: «Краснодар» избежал игры с «Зенитом», вылетев в Путь регионов. У «Пари НН» — супергол на 90+3-й!

«Краснодар» проиграл «Пари НН» в Кубке России
Гоша Чернов
Шеф отдела информации
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Нападающий «Краснодара» Федор Смолов (№90) и защитник «Пари НН» Свен Шоштарич Карич (№25) в матче Кубка России. 23 октября 2024.
Фото ФК «Краснодар»
Фантастическая развязка в группе С.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
23 окт, 21:15. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:2
Пари Нижний Новгород

Групповой этап FONBET Кубка России завершится в четверг, однако уже в среду стали известны все пары 1/4 финала Пути РПЛ. В первом раунде верхней сетки плей-офф друг с другом встретятся:

• «Спартак» — «Ростов»

• «Локомотив» — «Динамо»

• ЦСКА — «Рубин»

• «Зенит» — «Ахмат»

Первые матчи пройдут 5-7 ноября, ответные — 26-28 ноября.

Сумасшедшая развязка

На этот раз многие вопросы группового турнира были решены досрочно. Главная интрига касалась группы С, в которой за второе место заочно боролись «Ахмат» и «Краснодар». Напомним, что вторая строчка позволяет сыграть с одним из победителей другой группы в Пути РПЛ, а команда, занявшая третье место, вылетает в Путь регионов.

У «Ахмата» и «Краснодара» перед последним туром было равное количество очков — по 9, однако грозненцы превосходили «быков» по личным встречам.

«Ахмат» провел свой заключительный матч во вторник, в котором уступил ЦСКА — 0:1. Это означало, что «Краснодару» в среду было достаточно добиться ничьей в основное время матча с «Пари НН», чтобы занять второе место.

Однако игра сложилась не так, как планировал Мурад Мусаев. На 61-й минуте Царукян вывел «Нижний» вперед, и до самой концовки встречи его гол оставался единственным.

На финише игры «Краснодар» активно включился: сначала Сперцян и Козлов упустили по неплохому моменту, а на 89-й минуте Олусегун, казалось, вернул «быков» на второе место в группе.

Но в добавленное время чудо-гол забил Карич: словенский хавбек «Пари НН» идеально уложил мяч в ворота со штрафного рикошетом от перекладины — 1:2!

Волжская команда впервые победила при Викторе Гончаренко, а кубанцы проиграли в третьей кубковой встрече подряд, хотя в чемпионате все еще идут без поражений.

В Санкт-Петербурге выдохнули

Поражение в матче с «Нижним» означало для «Краснодара» вылет в нижнюю сетку, но, возможно, кубанцы этому не сильно расстроились, так как избежали встречи в первом раунде плей-офф с действующим чемпионом и обладателем Кубка России «Зенитом». Петербургский клуб тоже наверняка вздохнул с облегчением, ведь именно «Краснодар» нанес сине-бело-голубым единственное поражение в текущем чемпионате. Теперь команда Сергея Семака сойдется с «Ахматом», замыкающим таблицу РПЛ.

Мурад Мусаев и&nbsp;Виктор Гончаренко. «Краснодар» уступил «Пари НН» и сыграет в пути регионов. Онлайн-трансляция матча Кубка России

Соперники «Краснодара», махачкалинского «Динамо», «Акрона» и «Химок», вылетевших в Путь регионов, пока неизвестны. С ними сыграют победители пар:

• «Шинник» — «Чайка»

• «Тюмень» — «Амкар»

• «Сочи» — «Спартак» Кострома

• «Балтика» — «Урал»

Эти встречи пройдут 29-31 октября. После этого будет проведена жеребьевка.

Футбол
ФК Краснодар
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
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