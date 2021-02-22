БЕТСИТИ Кубок России, 1/8 финала: расписание и результаты всех матчей
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:2 (1:2)
Голы: Кузяев, 19 (1:0). Панченко, 25 (1:1). Бауэр, 37 — с пенальти (1:2).
«Зенит»: Лунев, Караваев, Ловрен, Ракицкий, Жирков (Круговой, 72), Сутормин, Вендел, Оздоев, Кузяев (Крапухин, 72), Мостовой (Ерохин, 81), Дзюба.
«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Довбня (Горбатенко, 72), Григалава, Ломовицкий (К.Кангва, 83), Чаушич, Костадинов, Панченко (Ткачев, 90), Э.Кангва, Луценко.
Предупреждения: Ракицкий, 24. Бауэр, 27. Панченко, 71. Э.Кангва, 76. Крапухин, 86. Оздоев, 89. Григалава, 90. Нигматуллин, 90+5.
Судьи: Васильев (Ижевск). Болотенков, Шаламберидзе (оба — Москва).
ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).
20 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».
«Динамо» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 2:0 (1:0)
Голы: Фомин, 16 — с пенальти (1:0). Тюкавин, 70 (2:0).
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Кутицкий, 82), Евгеньев, Ордец, Варела, Липовой (Тюкавин, 62), Моро, Фомин, Шиманьски (Каборе, 90+1), Лесовой, Грулев (Игбун, 82).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Соболев, 65), Хендрикс (Бакаев, 84), Мозес, Понсе, Ларссон.
Предупреждения: Мозес, 15. Ларссон, 26. Шиманьски, 56. Понсе, 69. Фомин, 74. Каборе, 90+3.
Удаление: Мозес, 81 (срыв атаки, вторая ж.к.).
Судьи: Левников. Абусуев, Веретешкин (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Кукуян (Сочи). Мурашов (Москва).
20 февраля. Москва. Стадион «Динамо».
ЦСКА — «СКА-Хабаровск» — 2:0 (1:0)
Голы: Ахметов, 39 (1:0). Влашич, 66 (2:0).
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников, Зайнутдинов (Чалов, 73), Ахметов, Дзагоев (Обляков, 54), Влашич (Марадишвили, 85), Сигурдссон (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
«СКА-Хабаровск»: Сугробов, Эммерсон, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Безлихотнов, Барков, Брагин, Базелюк (Назаров, 70).
Предупреждение: Назаров, 80.
Удаление: Брагин, 50 (грубая игра).
Судьи: Казарцев. Кудрявцев (оба — Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Кобзев (Москва).
21 февраля. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
«Краснодар» — «Сочи» — 1:2 (0:0)
Голы: А.Заболотный, 52 (0:1). Жоаузинью, 67 (0:2). Вилена, 81 (1:2).
«Краснодар»: Городов, Смольников, Сорокин, Мартынович, Чернов, Олссон (Камболов, 63), Классон (Сулейманов, 72), Газинский (Вилена, 63), Вандерсон Масиэл, Ионов (Кабелла, 63), Берг (Ари, 82).
«Сочи»: Джанаев, Мевля, Миладинович, Маргасов, Заика (Набиуллин, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Жоаузинью (Бурмистров, 82), Юсупов (Руденко, 90+3), Терехов, А.Заболотный (Дуганджич, 90+3).
Предупреждения: Ионов, 15. Газинский, 43. Терехов, 44. Олссон, 54. Берг, 55.
Судьи: Кукуляк (Калуга). Усачев (Ростов-на-Дону), Лунев (Новосибирск).
ВАР: Мешков (Дмитров). Демешко (Химки).
21 февраля. Краснодар. Стадион «Краснодар».
«Локомотив» (Москва) — «Тамбов» — 3:0 (1:0)
Голы: Паблу, 27 (1:0). Камано, 58 (2:0). Крыховяк, 82 — с пенальти (3:0).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Иосифов, 38), Чорлука, Рыбус, Паблу, Крыховяк, Жемалетдинов (Агеев, 87), Рыбчинский, Мухин, Камано (Куликов, 74), Лисакович (Эдер, 74).
«Тамбов»: Рыжиков, Денисов, Васиев, Шахов, Гигашвили, Дроздов, Карапузов, Кабахидзе (Лоуренс, 76), Аванесян (Чабанов, 62), Алиев (Климов, 62), Минаев (Меренчуков, 73).
Судьи: Безбородов. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Сухой (Люберцы). Данченко (Уфа).
21 февраля. Москва. Стадион «РЖД Арена»
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 0:1 (0:1)
Гол: Бериша, 19 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Норманн, 82 (вратарь)
«Ростов»: Песьяков, Козлов (Алеесами, 77), Осипенко, Поярков (Байрамян, 63), Хаджикадунич, Еременко (Махатадзе, 39), Норманн, Глебов (Обухов, 78), Альмквист, Полоз (Тугарев, 63), Соу.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Быстров, 54), Швец (Адуев, 76), Бериша (Исмаэл, 65), Полярус (Анхель, 54), Мелкадзе (Алмаси, 76).
Предупреждения: Бериша, 6. Ненахов, 6. Швец, 13. Хаджикадунич, 23. Тимофеев, 40. Глебов, 74. Махатадзе, 85.
Удаление: Ненахов, 47.
Судьи: Панин (Дмитров). Ширяев (Ставрополь), Богданов (Верея).
ВАР: Карасев (Москва). Гаврилин (Владимир).
21 февраля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».
«Химки» — «Крылья Советов» (Самара)
22 февраля. Химки. Стадион «Арена Химки». 14.30 (мск).
Матч перенесен с 22 февраля на 3 марта из-за неблагоприятных погодных условий.
Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России назначена на 23 февраля, матчи запланированы на 2-3 марта.
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