"Звезда", "Носта" и барнаульское "Динамо" вышли в 1/64 финала Кубка

"Звезда" разгромила ижевский "Зенит"​ (6:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила на стадионе "Звезда" в Перми.

Олимп – Кубок России

1/128 финала

"Звезда" (Пермь) – "Зенит" (Ижевск) – 6:0 (3:0)

Голы: Голдобин, 23 (1:0). Голдобин, 30 (2:0). Парамонов, 33 (3:0). Шустов, 60 (4:0). 84 (5:0).87 (6:0).

Судья: Зияков (Набережные Челны).

28 июля. Пермь. Стадион "Звезда".

В параллельной игре магнитогорский "Металлург" проиграл "Носте" из Новотроицка (1:3).

"Металлург Мг" (Магнитогорск) – "Носта" (Новотроицк) – 1:3 (0:0)

Голы: Яркин, 53 (0:1). 61 (0:2). 64 (1:2). 78 (1:3).

Судья: Катайкин (Самара).

28 июля. Магнитогорск. Стадион "Центральный".

Барнаульское "Динамо" в дополнительное время вырвало победу у "Новосибирска" (2:1).

"Динамо" (Барнаул) – "Новосибирск" – 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: 93 (0:1). 108 (1:1). 120 (2:1).

Судья: Сединкин (Омск).

28 июля. Барнаул. Стадион "Динамо".