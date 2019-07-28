"Звезда", "Носта" и барнаульское "Динамо" вышли в 1/64 финала Кубка

"Звезда" разгромила ижевский "Зенит" (6:0) в матче 1/128 финала Олимп-Кубка России. Встреча проходила на стадионе "Звезда" в Перми.
Олимп – Кубок России
1/128 финала
"Звезда" (Пермь) – "Зенит" (Ижевск) – 6:0 (3:0)
Голы: Голдобин, 23 (1:0). Голдобин, 30 (2:0). Парамонов, 33 (3:0). Шустов, 60 (4:0). 84 (5:0).87 (6:0).
Судья: Зияков (Набережные Челны).
28 июля. Пермь. Стадион "Звезда".
В параллельной игре магнитогорский "Металлург" проиграл "Носте" из Новотроицка (1:3).
"Металлург Мг" (Магнитогорск) – "Носта" (Новотроицк) – 1:3 (0:0)
Голы: Яркин, 53 (0:1). 61 (0:2). 64 (1:2). 78 (1:3).
Судья: Катайкин (Самара).
28 июля. Магнитогорск. Стадион "Центральный".
Барнаульское "Динамо" в дополнительное время вырвало победу у "Новосибирска" (2:1).
"Динамо" (Барнаул) – "Новосибирск" – 2:1 д.в. (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: 93 (0:1). 108 (1:1). 120 (2:1).
Судья: Сединкин (Омск).
28 июля. Барнаул. Стадион "Динамо".