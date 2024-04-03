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3 апреля, 23:43

Зобнин ответил на вопрос о шансах «Спартака» в ответном матче против «Зенита»

Константин Белов
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о поражении красно-белых от «Зенита» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«У нас был хороший первый тайм. Контролировали мяч и создавали моменты, удалось забить. Во втором тайме «Зенит» сделал замены, появились бразильцы. Поэтому соперник по-другому выходили из-под нашего прессинга. Есть ли шансы на выезде? Они всегда есть. Но впереди у нас матч с «Динамо» в чемпионате, думаем об этой игре», — сказал Зобнин.

Ответная игра команд пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля. Начало — в 20.00 мск.

Роман Зобнин
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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