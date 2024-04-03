В «Спартаке» рассказали о ситуации с контрактом Джикии

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев прокомментировал ситуацию вокруг будущего защитника и капитана красно-белых Георгия Джикии.

Действующий контракт Джикии истекает летом этого года.

— Что с контрактом Джикии?

— Мы с Георгием договорились о том, что вернемся к этой теме ближе к концу сезона, когда будем понимать, насколько полезно ему и нам дальнейшее сотрудничество. Мы действительно договаривались обсудить эту тему зимой. По разным обстоятельствам Джикия мало играл, было принято решение обсудить это позднее. В январе мы встретились с Вадимом Шпиневым, Георгием Джикией и договорились, что поговорим в конце сезона. Слова Георгия, что Абаскаль не ставит его в состав по личным причинам? Тренер — не враг себе. Но мне было бы неэтично давать указания тренеру, кого ставить или нет. Со всеми игроками, у которых заканчиваются контракты, мы будем садиться за стол переговоров в мае, — сказал Малышев.

В нынешнем сезоне Джикия провел 10 матчей за «Спартак» во всех турнирах. После возобновления сезона 30-летний защитник сыграл в одной встрече, выйдя на замену в матче против «Факела» (0:2) в 20-м туре РПЛ.