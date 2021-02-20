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Жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России пройдет 23 февраля

22:23
&quot;Динамо&quot; вышло в 1/4 финала.
&quot;Динамо&quot; вышло в 1/4 финала.

23 февраля состоится жеребьевка 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России, сообщает официальный сайт Тинькофф РПЛ 20 февраля. Матчи запланированы на 2-3 марта.

20 февраля также состоялись два матча 1/8 финала. «Зенит» уступил «Арсеналу» (1:2), а «Динамо» победило «Спартак» (2:0).

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_26241.html

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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