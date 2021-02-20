Мостовой: «До сих пор не понимаю, зачем Тедеско остался в «Спартаке»

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» поражение «Спартака» от московского «Динамо» в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России (0:2).

«Я посмотрел составы команд и очень удивился. У «Спартака» вышел основной состав, все играли: Ларрсон, Зобнин, Джикия. А у «Динамо» я смог узнать только 3-4 фамилии, — сказал Мостовой «СЭ». — Опять начнутся разговоры, что Тедеско не справляется с должностью, что он зря находится в команде. Однако все изначально знали, что он не хотел оставаться в «Спартаке», Тедеско сразу это озвучил. И возникает встречный вопрос — а зачем его оставили? Возможно, «Спартак» сейчас находится в некотором кризисе. Вылет из кубка, непонятная трансферная политика, странные заявления тренера. Тедеско пришел со скандалом и, видимо, с ним и уйдет. До сих пор не понимаю, зачем Тедеско остается. Ну ушел бы и ушел, ничего страшного бы не случилось, но нет, остался же, работает как-то, еще и зарплату получает», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также провел параллель между вылетом «Спартака» с поражением «Зенита» от тульского «Арсенала» (1:2) в 1/8 финала турнира.

«Плохо, что «Спартак» вылетел из Кубка, хотя «Зенит» тоже вылетел, проиграв дома тульскому «Арсеналу», причем пропустив два гола на своих трибунах. «Спартак» хотя бы в гостях проиграл», — добавил Мостовой.

20 февраля «Динамо» на своем поле обыграло «Спартак» и вышло в 1/4 финала Кубка России. Голы в составе бело-голубых забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

(Артем Бухаев)