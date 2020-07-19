«Зенит» — «Спартак»: главный матч или главный скандал лета? Live — в 20.30
16:00
Сразу после суперматча в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» в студии «СЭ» обсудим игру и все, что произошло вокруг нее.
Встречу с вами обсудят Константин Алексеев, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина. Поговорим о футболе, судействе, отдельных игроках и перспективах такого «Зенита» и такого «Спартака».
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Как закончится кубковый полуфинал «Зенит» — «Спартак»?
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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