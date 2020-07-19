Сразу после суперматча в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» в студии «СЭ» обсудим игру и все, что произошло вокруг нее.

Встречу с вами обсудят Константин Алексеев, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина. Поговорим о футболе, судействе, отдельных игроках и перспективах такого «Зенита» и такого «Спартака».