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«Зенит» — «Спартак»: главный матч или главный скандал лета? Live — в 20.30

16:00
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Сразу после суперматча в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Спартаком» в студии «СЭ» обсудим игру и все, что произошло вокруг нее.

Встречу с вами обсудят Константин Алексеев, Дмитрий Симонов и Наталья Юрина. Поговорим о футболе, судействе, отдельных игроках и перспективах такого «Зенита» и такого «Спартака».

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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