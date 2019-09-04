В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России. С этой стадии вступают в борьбу команды премьер-лиги.

«Зениту» предстоит сыграть с «Енисеем», ЦСКА — с «Аланией». «Локомотиву» предстоит выезд в Калининград на матч с «Балтикой», а «Краснодар» сыграет с «Нижним Новгородом». Соперником «Спартака» стал КАМАЗ.

Олимп-Кубок России

Жеребьевка

1/16 финала

«Енисей» — «Зенит»

«Алания» — ЦСКА

«Балтика» — «Локомотив»

«Нижний Новгород» — «Краснодар»

«Торпедо» — «Крылья Советов»

«Шинник» — «Сочи»

«Чайка» — «Уфа»

«Томь» — «Тамбов»

КАМАЗ — «Спартак»

«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»

«Факел» — «Арсенал»

«Оренбург» — «Чертаново»

«Мордовия» — «Ростов»

«Луч» — «Динамо»

«Черноморец» — «Урал»

«Химки» — «Рубин»

Матчи пройдут 25-26 сентября. Представители премьер-лиги будут играть в гостях.