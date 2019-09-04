«Зенит» летит в Красноярск, «Локомотив» — в Калининград, «Спартак» — в Набережные Челны. Все пары 1/16 финала Кубка
В Москве состоялась жеребьевка 1/16 финала Олимп-Кубка России. С этой стадии вступают в борьбу команды премьер-лиги.
«Зениту» предстоит сыграть с «Енисеем», ЦСКА — с «Аланией». «Локомотиву» предстоит выезд в Калининград на матч с «Балтикой», а «Краснодар» сыграет с «Нижним Новгородом». Соперником «Спартака» стал КАМАЗ.
Олимп-Кубок России
Жеребьевка
1/16 финала
«Енисей» — «Зенит»
«Алания» — ЦСКА
«Балтика» — «Локомотив»
«Нижний Новгород» — «Краснодар»
«Торпедо» — «Крылья Советов»
«Шинник» — «Сочи»
«Чайка» — «Уфа»
«Томь» — «Тамбов»
КАМАЗ — «Спартак»
«СКА-Хабаровск» — «Ахмат»
«Факел» — «Арсенал»
«Оренбург» — «Чертаново»
«Мордовия» — «Ростов»
«Луч» — «Динамо»
«Черноморец» — «Урал»
«Химки» — «Рубин»
Матчи пройдут 25-26 сентября. Представители премьер-лиги будут играть в гостях.