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«Зенит» — «Химки»: видеотрансляция Кубка России

12:00
«Зенит» и «Химки» сыграют в финале Кубка России в Екатеринбурге. Фото ФК «Зенит»
«Зенит» и «Химки» сыграют в финале Кубка России в Екатеринбурге. Фото ФК «Зенит»
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В субботу, 25 июля, состоится финальный матч Олимп-Кубка России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Химки»

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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