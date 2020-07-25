«Зенит» — «Химки»: видеотрансляция Кубка России
12:00
В субботу, 25 июля, состоится финальный матч Олимп-Кубка России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Химки». Начало встречи — в 17.00 по московскому времени.
Следить за матчем «Зенит» — «Химки» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Зенит» — «Химки»
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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