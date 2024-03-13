Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

13 марта, 19:09

«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Страхиня Эракович («Зенит») и Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на ответный матч в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 по московскому времени. Первый матч закончился домашней победой бело-голубых — 1:0.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Кержаков, Алип, Родригао, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро, Сергеев.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Рассулов, Майсторович, Даса, Кутицкий, Скопинцев, Лепский, Назаренко, Гагнидзе, Грулев, Макаров, Смолов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
6
14
Читайте также
МОК не будет требовать от россиян подписать декларацию с осуждением СВО
«Вашингтон» проиграл «Торонто» в матче НХЛ
Платежи в юанях из России перестали принимать в китайских Ping An Bank и Bank of Ningbo
«Динамо» горит – 0:3 в серии с «Трактором». Котляревский оформил победный шедевр, а чемпионы «регулярки» в шаге от отпуска
Удар РСЗО «Смерч» уничтожил артрасчет ВСУ на границе с Белгородской областью
Уголовные дела возбуждены по факту обнаружения в Новой Москве тел новорожденных
Популярное видео
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Талалаев недоволен календарем «Химок»: «Близки к тому, чтобы выпустить молодежь в Кубке России»
«СКА-Хабаровск» проведет домашний матч Кубка России с «Динамо» в Санкт-Петербурге
Стало известно расписание следующих матчей FONBET Кубка России
Быстров: «Абаскаль должен был прямо со стадиона улетать на коптере, если бы «Спартак» проиграл «Оренбургу»
Кечинов: «Шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России – 30 к 70»
Матч «СКА-Хабаровск» — «Динамо» пройдет на одном из пяти стадионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Судья Сухой повторил ошибки Кукуяна и Мешкова. Снова в матче «Урала»

«Урал» в серии пенальти обыграл «Родину» в Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости