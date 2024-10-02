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Сегодня, 20:15

«Зенит» — «Акрон»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Зенит» встретится с «Акроном» в Кубке России
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Зенит» сыграет с «Акроном» в 5-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 2 октября. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 21.15.

Матч в прямом эфире покажут телеканал и сайт «Матч ТВ». Кроме того, игры из прямого эфира федерального телеканала доступны для просмотра на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (по подписке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Кубка России. Важные события игры «Зенит» — «Акрон» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
02 окт, 21:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Акрон

Петербуржцы и тол лидируют в группе D с 10 очками после 4 матчей, тольяттинцы с 8 очками идут вторыми.

ФК Акрон
ФК Зенит
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