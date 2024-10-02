«Ахмат» — «Краснодар»: Уткин, Гонсалес и Смолов выйдут в стартовых составах

«Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 5-го тура группового этапа FONBET Пути РПЛ Кубка России.

Встреча пройдет в Грозном и начнется в 21:15 по московскому времени.

«Ахмат»: Опарин, Гандри, Диванович, Ибишев, Камилов, Ковачев, Ловат, Лима, Талал, Уткин, Швец.

«Краснодар»: Дюпин, Кастаньо, Кайо, Арутюнян, Гонсалес, Кобнан, Козлов, Кривцов, Оласа, Олусегун, Смолов.

Перед началом матча грозненцы идут на третьем месте в квартете С, набрав шесть очков. «Быки» занимают вторую строчку, имея в активе девять баллов.

«СЭ» проведет прямую текстовую трансляцию матча «Ахмат» — «Краснодар».