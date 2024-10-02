«Ахмат» сыграет с «Краснодаром» в Кубке России

Матч 5-го тура пути РПЛ FONBET Кубка России «Ахмат» — «Краснодар» пройдет в среду, 2 октября, на «Ахмат Арене» в Грозном. Стартовый свисток прозвучит в 21.15 по московскому времени.

В прямом эфире встречу «Ахмат» — «Краснодар» покажет телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

«СЭ» ведет текстовую онлайн трансляцию игрового дня Кубка России. Следить за важными событиями игры «Ахмат» — «Краснодар» можно в нашем матч-центре.

Грозненцы с 6 очками после 4 игр занимают 3-е место в группе С, «Краснодар» с 9 очками идет вторым (у ЦСКА — 11 очков и на матч больше).